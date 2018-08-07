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即市新聞

07/08/2018 09:22

騰訊隨美科技股上揚，港股高開６９點報２７８８９，國指升２６點

　　《經濟通通訊社７日專訊》美國股市周一（６日）上揚，因股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡季
績理想，而Ｆａｃｅｂｏｏｋ股價急升４﹒５％，刺激市場氣氛。
　　標普５００指數上漲１０點或０﹒４％，至２８５０點，逼近１月２６日的紀錄高位。道指
升３９點或０﹒２％，至２５５０２點。納指上揚４７點或０﹒６％，至７８５９點。
　　港股夜期升１０７點或０﹒３９％報２７８３５點，高水１５點。港股ＡＤＲ比例指數升０
﹒１６％或４５點，收報２７８６５點。
　　港股高開６９點報２７８８９點。國指揚２６點報１０７２８點。
　　碧桂園（０２００７）升２﹒２％，報１１﹒１４元，暫表現最佳藍籌。騰訊
（００７００）跟隨美國科技股造好，高開０﹒５７％，報３５５元。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　７２﹒２５元　　　下跌０﹒５５％
　　港交所　（００３８８）　　２２５﹒２０元　　　上升０﹒５４％
　　建設銀行（００９３９）　　　　７﹒００元　　　上升０﹒２９％
　　中國移動（００９４１）　　　６９﹒７５元　　　上升０﹒７２％
　　友邦保險（０１２９９）　　　６８﹒３５元　　　上升１﹒１１％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　５﹒７５元　　　無升跌
　　中國平安（０２３１８）　　　７０﹒００元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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