騰訊隨美科技股上揚，港股高開６９點報２７８８９，國指升２６點

《經濟通通訊社７日專訊》美國股市周一（６日）上揚，因股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡季

績理想，而Ｆａｃｅｂｏｏｋ股價急升４﹒５％，刺激市場氣氛。

標普５００指數上漲１０點或０﹒４％，至２８５０點，逼近１月２６日的紀錄高位。道指

升３９點或０﹒２％，至２５５０２點。納指上揚４７點或０﹒６％，至７８５９點。

港股夜期升１０７點或０﹒３９％報２７８３５點，高水１５點。港股ＡＤＲ比例指數升０

﹒１６％或４５點，收報２７８６５點。

港股高開６９點報２７８８９點。國指揚２６點報１０７２８點。

碧桂園（０２００７）升２﹒２％，報１１﹒１４元，暫表現最佳藍籌。騰訊

（００７００）跟隨美國科技股造好，高開０﹒５７％，報３５５元。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ７２﹒２５元 下跌０﹒５５％

港交所 （００３８８） ２２５﹒２０元 上升０﹒５４％

建設銀行（００９３９） ７﹒００元 上升０﹒２９％

中國移動（００９４１） ６９﹒７５元 上升０﹒７２％

友邦保險（０１２９９） ６８﹒３５元 上升１﹒１１％

工商銀行（０１３９８） ５﹒７５元 無升跌

中國平安（０２３１８） ７０﹒００元 無升跌

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