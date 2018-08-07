  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/08/2018 16:57

《盤後部署》業績期港股走勢波動，二萬八能否穩守還看龍頭藍籌

　　《經濟通通訊社７日專訊》美股隔晚繼續造好，科技股普遍上升，另外美國對伊朗制裁及沙
特停止增產石油，令油價急升。今早港股跟隨高開６９點，內房股先拔頭籌，碧桂園
（０２００７）及恆大（０３３３３）發盈喜一洗頹氣，港股之後繼續向好，未幾重上二萬八樓
上，最高曾見２８２６６點，最終收升１﹒５４％或４２９點，報２８２４８點。國企指數報
１０８６６點，升１﹒５３％或１６４點。上證綜合指數收報２７７９點，升７４點或
２﹒７４％。

＊業績期走勢波動，下行支持２７７００點＊

　　不少股份開始陸續公布業績或盈利預報，預料大市於本月走勢較波動。藍籌匯控
（００００５）及恆生（０００１１）上日中午公布業績，明顯匯控業績遜預期表現，重磅股表
現失一分，今日匯控表現走勢牛皮，
　　雖然碧桂園及恆大均發盈喜，加上內地股市向好，撐起大市表現，而人民幣亦逐漸收復失地
，在岸及離岸人民幣分別重上６﹒８３及６﹒８４關，對好友而言確實算鬆一口氣。但港股能否
企穩二萬八之上，還看其他龍頭藍籌業績，大摩預料友邦（０１２９９）上半年新增業務增
２１％，給予目標價７５元及評級「增持」。但對騰訊（００７００）業績表現各大行則較為看
淡，大摩日前更將騰訊踢出中港焦點股份名單，而摩通則下調騰訊盈利預測，並將目標價降至
４８０元。有分析認為，主導大市走勢還看騰訊月中公布業績能否符合大行預測表現，但短期內
預料恆指持續於２８０００點關口上落，短線上望看２８５００點，下行支持２７７００點左右


＊政治角力轉移中東，中國官方數據將出爐＊

　　中美貿易戰暫未有新消息，因目前美國將焦點轉移至中東，美國政府宣布周二起將會對伊朗
進行一步制裁，包括金融、汽車、金屬等，１１月起再恢復對能源及伊朗央行的制財，目前伊朗
境內亦開始出現騷動情況。加上明日美國ＥＩＡ亦會公布美國原油的各項數據，預料油價短時間
再次走勢波動，本港「三桶油」隨時有機會受惠，而美國目前將焦點轉移至中東，可令亞洲市場
短期內可「回一回氣」。
　　另外，中國官方多個數據將出爐，包括進出口數字，其中市場預料７月份進口數字按年增逾
倍至１２﹒５％，而進口數字亦增至１６﹒５％。而較為關注的則是７月貿易帳，市場預料按月
跌至３８９﹒２億美元，有機會影響本港資源類及港口類股份走勢變動。（ｕｌ）

　表列未來十日公布業績的藍籌股：

　日期　　　　　　　　　公司
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　０８月０８日　　　　　銀娛　　（０００２７）
　　　　　　　　　　　　港交所　（００３８８）
　０８月０９日　　　　　中移動　（００９４１）
　　　　　　　　　　　　太古Ａ　（０００１９）
　　　　　　　　　　　　港鐵　　（０００６６）
　０８月１３日　　　　　舜宇光學（０２３８２）
　０８月１５日　　　　　騰訊控股（００７００）
　　　　　　　　　　　　中國聯通（００７６２）
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道07/08/2018
【港鐵大地震】港鐵工程總監及多名總經理離職 總裁梁國權提早退休
生財有道07/08/2018
【Ａ場發力】滬綜指收升2.7%逾兩年最大升幅 基建股狂飆
FOCUS07/08/2018
【FOCUS】侵侵「舞劍」德黑蘭 或意在中國
中國故事07/08/2018
【農村金融】宜信CEO唐寧：「農業＋科技＋金融」缺一不可
國際動態07/08/2018
印尼龍目島6.9級地震 近百人死
FOCUS06/08/2018
【FOCUS】對沖巨頭爆中國「七寸」？央媽急出招穩人幣
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【DIVA Channel】賞Pacific Coffee 26週年港式情懷限定套裝

【得獎名單】【DIVA Channel】賞 Kiss Me Heroine Make持久防水濃密調控睫毛液

【etnet Bonus賞你】山頂廣場x PaperSkin「拉筋熊夏日限量版計步手帶」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN