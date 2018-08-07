《盤後部署》業績期港股走勢波動，二萬八能否穩守還看龍頭藍籌

《經濟通通訊社７日專訊》美股隔晚繼續造好，科技股普遍上升，另外美國對伊朗制裁及沙

特停止增產石油，令油價急升。今早港股跟隨高開６９點，內房股先拔頭籌，碧桂園

（０２００７）及恆大（０３３３３）發盈喜一洗頹氣，港股之後繼續向好，未幾重上二萬八樓

上，最高曾見２８２６６點，最終收升１﹒５４％或４２９點，報２８２４８點。國企指數報

１０８６６點，升１﹒５３％或１６４點。上證綜合指數收報２７７９點，升７４點或

２﹒７４％。



＊業績期走勢波動，下行支持２７７００點＊



不少股份開始陸續公布業績或盈利預報，預料大市於本月走勢較波動。藍籌匯控

（００００５）及恆生（０００１１）上日中午公布業績，明顯匯控業績遜預期表現，重磅股表

現失一分，今日匯控表現走勢牛皮，

雖然碧桂園及恆大均發盈喜，加上內地股市向好，撐起大市表現，而人民幣亦逐漸收復失地

，在岸及離岸人民幣分別重上６﹒８３及６﹒８４關，對好友而言確實算鬆一口氣。但港股能否

企穩二萬八之上，還看其他龍頭藍籌業績，大摩預料友邦（０１２９９）上半年新增業務增

２１％，給予目標價７５元及評級「增持」。但對騰訊（００７００）業績表現各大行則較為看

淡，大摩日前更將騰訊踢出中港焦點股份名單，而摩通則下調騰訊盈利預測，並將目標價降至

４８０元。有分析認為，主導大市走勢還看騰訊月中公布業績能否符合大行預測表現，但短期內

預料恆指持續於２８０００點關口上落，短線上望看２８５００點，下行支持２７７００點左右

。



＊政治角力轉移中東，中國官方數據將出爐＊



中美貿易戰暫未有新消息，因目前美國將焦點轉移至中東，美國政府宣布周二起將會對伊朗

進行一步制裁，包括金融、汽車、金屬等，１１月起再恢復對能源及伊朗央行的制財，目前伊朗

境內亦開始出現騷動情況。加上明日美國ＥＩＡ亦會公布美國原油的各項數據，預料油價短時間

再次走勢波動，本港「三桶油」隨時有機會受惠，而美國目前將焦點轉移至中東，可令亞洲市場

短期內可「回一回氣」。

另外，中國官方多個數據將出爐，包括進出口數字，其中市場預料７月份進口數字按年增逾

倍至１２﹒５％，而進口數字亦增至１６﹒５％。而較為關注的則是７月貿易帳，市場預料按月

跌至３８９﹒２億美元，有機會影響本港資源類及港口類股份走勢變動。（ｕｌ）



表列未來十日公布業績的藍籌股：



日期 公司

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０８月０８日 銀娛 （０００２７）

港交所 （００３８８）

０８月０９日 中移動 （００９４１）

太古Ａ （０００１９）

港鐵 （０００６６）

０８月１３日 舜宇光學（０２３８２）

０８月１５日 騰訊控股（００７００）

中國聯通（００７６２）

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