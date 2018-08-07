《外地經濟》德國政府冀在外資取得德國企業１５％股權時介入審查

《經濟通通訊社７日專訊》據外電報道，德國政府希望，如果歐盟之外的投資者打算收購德

國企業至少１５％的股權，政府可以干預這些投資及併購，相關的法例可能在今年實施。

於去年德國政府已收緊外資收購，在外資對德國企業持股比例達到２５％時政府可以介入，

因此前出現多宗中國企業對德國公司的高調收購。

德國經濟部長阿爾特邁爾表示，就國防相關企業、關鍵性基礎設施或其他與國民安全相關的

技術的領域，政府未來希望能更仔細審查。（ｍｎ）

