《經濟通通訊社７日專訊》英國零售業聯盟（ＢＲＣ）公布，英國７月零售銷售按年增長
１﹒６％，除４月因受復活節時間影響而出現的下跌之外，７月增幅為２月以來最小。
英國打入世界盃４強以及夏季天氣炎熱，令７月食品銷售表現為５年來最佳，不過非食品零
售銷售下跌，扭轉之前兩個月的升勢，令整體零售銷售僅緩慢增長。（ｍｎ）
07/08/2018 08:40
《外地經濟》英國７月零售銷售增長１﹒６％，受世界盃熱潮帶動
《經濟通通訊社７日專訊》英國零售業聯盟（ＢＲＣ）公布，英國７月零售銷售按年增長
１﹒６％，除４月因受復活節時間影響而出現的下跌之外，７月增幅為２月以來最小。
英國打入世界盃４強以及夏季天氣炎熱，令７月食品銷售表現為５年來最佳，不過非食品零
售銷售下跌，扭轉之前兩個月的升勢，令整體零售銷售僅緩慢增長。（ｍｎ）
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