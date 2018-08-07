《外地經濟》英國７月零售銷售增長１﹒６％，受世界盃熱潮帶動

《經濟通通訊社７日專訊》英國零售業聯盟（ＢＲＣ）公布，英國７月零售銷售按年增長

１﹒６％，除４月因受復活節時間影響而出現的下跌之外，７月增幅為２月以來最小。

英國打入世界盃４強以及夏季天氣炎熱，令７月食品銷售表現為５年來最佳，不過非食品零

售銷售下跌，扭轉之前兩個月的升勢，令整體零售銷售僅緩慢增長。（ｍｎ）

