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即市新聞

07/08/2018 17:31

《台股攻略－馮偉明》台股今日震盪整理

　　《台股攻略》台股今日好淡爭持，在１１０００點附近拉据，終場跌４０﹒６６點，收
１０９８３﹒４４點，成交額為新台幣１１８８﹒２７億元。
　　台股今日高位整固。權值股方面，台積電受病毒事件影響，連續兩日低開，累計跌超過２％
，拖累電子指數及投資者的信心。此外，大立光亦面臨５，０００元關口保衛戰，早市曾跌破新
台幣５０００元。雖然鴻海、聯發科、台化及富邦金有買盤支持，但仍無功而還。被動元件版塊
方面，受惠法說會釋出多項利好訊息，大毅、達方及禾伸堂皆升超過１﹒５％；國巨因昨日尾市
下跌，今日反彈動力較大，終場升３％；華新科７月業績不俗，今日獲買盤支持。蘋概股方面，
台郡及臻鼎－ＫＹ受惠獲利增溫，昨日已大致反應利多，今日震盪整理；可成及嘉聯益上升格局
未變。
　　預期台股短期仍以１１０００點為好淡角力場。市場暫時消化中美貿易戰的消息，大市仍有
反彈機會，惟美元轉強或會令資金轉移至美國本土，台股高位可能有沽壓，建議投資者可分段減
倉以降低風險。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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