《談國論企－黎偉成》非製造業商務活動７月份略放緩

《談國論企》中國的非製造業商務活動指數於２０１８年７月份的擴張力度，出現同比及環

比放緩的新態，特別是（１）服務業的新訂單退至接近臨界點的５０水平，使其商務活動指數亦

見回落，和業務活動預期亦未保樂觀之情，而（２）建築業減慢，惟新訂單復見上升。相信此該

受到美國掀起的貿易、科技等領域之戰的一定程負面影響，中國國務院近期陸續全方位拉動以供

給側為主的內需穩經濟，且防風險，該生良性正面之效。



＊鐵路航空運輸電信廣播電視等業處高位景氣＊



來自中國國家統計局服務業調查中心與中國物流與採購聯會所發布的最新資料，非製造業的

商務活動指數於２０１８年７月份達５４，比對上一個月大幅回落整整１個百分點，扭轉６月份

５５環比同樣高０﹒１個百分點，和４月份５、３月份皆升０﹒２個百分點之三連升格局，情況

似有急轉直下之概：

服務業於２０１８年７月份初步改變昔月穩定擴張態勢：（一）商業活動指數５３和較持對

上一個月的５４低整整１個百分點，止住過去兩個月溫和擴張之態，和顯示行業增速有所放緩。

據國家統計局披露的資料，「從行業大類看，鐵路運輸業、航空運輸業、電信廣播電視和衛星傳

輸服務業等行業商務活動指數均位於６０以上的高位景氣區間，業務總量較快增長」。

從國家統計局披露的資料，「分行業大類看，鐵路運輸業、航空運輸業、電信廣播電視和衛

星傳輸服務、貨幣金融服務等行業商務活動指數均位於６０以上的高位景氣區間，業務總量實現

快速增長」，可解讀之處為（Ａ）有擴張的前列行業的商務活動指數，與６月份、５月份及４月

份同樣是「位於６０以上的高位景氣區間」，相對於３月份的「位於５５以上的較高景氣區間」

，基數由「５５以上」提升至「６０以上」加大整整５個百分點，而形容言更由「較高景氣區間

」改為「高位景氣區間」，和業務總量「保持較快擴張勢頭」轉為「實現快速增長」，可見持續

擴張的行業保持良佳的發展態勢。

再看所涉及的行業（ａ）位於最前列者，為「鐵路運輸業、航空運輸業」，皆為人流、物流

的重點，仍顯示境內市場保持相當殷切的需求，和充分反映出政府近年相當積極地以供給側為主

的拉動內需的政策，取得越來越明顯的正面和良性成效。

值得一再提及者，當然是（ｂ）「電信廣播電視和衛星傳輸服務、互聯網軟件信息技術服務

」，繼續保持「於６０以上的高位景氣區間」，乃受惠於零售消費市場朝著信息化、技術化的新

層面成長。國家相當積極、主動和重點鼓勵以「互聯網＋」促互聯網與居民日常消費、購物、投

資、玩樂等活動緊扣起來，而移動電話通信的迅速發展，相信互聯網及軟件信息技術服務業需求

更殷。



＊建築業新訂單提升促從業人員亦受惠增就業＊



（Ｂ）商業活動差勁者，為「道路運輸業、資本市場服務、房地產業、居民服務及修理業等

行業的商務活動指數位於臨界點之下，業務總量有所回落」，值得留意的是回落的４個行業中新

增了房地產業，顯示樓市所處的調整期未完。中共中央總書記習近平於２０１８年７月３１日主

持的中共中央舉行會議，強調「下決心解決好房地產市場問題，堅持因城施策，促進供求平衡，

合理引導預期，整治市場秩序，堅決遏制房價上漲。加快建立促進房地產市場平穩健康發展長效

機制」。

至於服務業的良性因素，還有（二）新訂單分類指數於２０１８年７月份達５０﹒１比，比

對上一個月低０﹒２個百分點，而６月份達５０﹒３環比亦回落０﹒１個百分點，扭轉５月份

５０﹒４和４月份５０﹒３環比分別增長０﹒１個百分點及０﹒５個百分點上升之態，和此數相

當接近５０臨界點，比３月份減０﹒９個百分點至４９﹒８相去只有０﹒３個百分點。

需要留意的，為服務業的此乃（三）投入品價格分類指數於７月份達５３﹒２比對上一個月

之數高１﹒１個？百分點，幾乎完全抹去６月份減１﹒２個百分點至５２﹒１的跌幅，使（四）

銷售價格分類指數於是月份５１﹒６和環比增長１﹒１個百分點，遠多於６月份５０﹒５所增長

的０﹒３個百分點，成本拉動銷售價格上升，是為服務業擴張力度放緩之憂。

反而（五）從業人員分類指數４９﹒６環比大幅上升１﹒１個百分點，不僅較６月份

４８﹒５環比下跌０﹒５個個百分點的情況，及再逼近５０之數，屬相對較佳的表現。

非製造業的（乙）建築業，再現擴張新態：（ｉ）商務活動指數於２０１８年７月份達

５９﹒５的環比跌幅１﹒２個百分點，而６月份６０﹒７的環比增長０﹒６個百分點、５月份

６０﹒１跌０﹒５個百分點。

但建築業的（ｉｉ）新訂單分類指數於７月份達５６﹒４和比對上一個月高３﹒８個百分點

，反而扭轉６月份５２﹒６環比大跌１﹒６個百分點、５月份５４﹒２環比跌１﹒４個百分點之

況，尚可接受。（ｉｉｉ）投入產品價格５７﹒８，環比大跌３﹒９個百分點，而６月６１﹒７

上升２﹒３個百分點，使（ｉｖ）銷售價格回落０﹒４個百分點至５４。（ｉｖ）從業人員分類

指數升２﹒３個百分點至５３﹒５，相對於全月份升１﹒２個百分點至５１﹒２，比５月跌

３﹒２個百分點至僅踞５０，有好轉。

由是（ｖ）業務活動預期指數於７月份達６４﹒１和環比上升０﹒５個百分點，比６月份

６３﹒６和環比回落１﹒５個百分點，為連續１５個月皆踞６０以上的高度擴張軌道。

（丙）非製造業業務動預期指數於２０１８年７月份達６０﹒２和環比下降０﹒６個百分點

，卻續處６０以上的較快擴張軌道，仍有相對良性的啟示。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

