《中資異動》恒大（３３３３）發盈喜現升近７％，瑞信目標３２元

《經濟通通訊社７日專訊》中國恆大（０３３３３）現升６﹒７３％，報２２﹒２元；成交

約５４萬股，涉資１１８９萬元。

恆大發出盈喜，預期截至今年６月底止半年度錄得之稅後淨利潤及核心業務淨利潤將按年大

升，其中稅後淨利潤預期按年增長１２５％以上，核心業務淨利潤預期按年增長１００％以上。

主要由於相關期間集團提升產品品質，增加產品附加值，降低成本費用，增加交樓面積等。

同時，管理層預期集團於截至今年６月底止半年度的淨負債率進一步大幅下降，預期由去年底的

１８４％下降至１３０％以下。

瑞信維持「跑贏大市」評級，目標價３２元不變。

其他內房股表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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保利置業 （００１１９） ２﹒９８元 上升１﹒３６％

越秀地產 （００１２３） １﹒４１元 上升０﹒７１％

大悅城地產（００２０７） ０﹒９１元 無升跌

中海外 （００６８８） ２３﹒６０元 上升１﹒９４％

世茂房地產（００８１３） ２１﹒１０元 上升１﹒６９％

中國金茂 （００８１７） ３﹒３４元 上升２﹒１４％

新城發展 （０１０３０） ５﹒８２元 上升２﹒４６％

華潤置地 （０１１０９） ２７﹒１５元 上升１﹒１２％

時代中國 （０１２３３） ９﹒５１元 上升０﹒３２％



禹洲地產 （０１６２８） ３﹒９２元 無升跌

佳兆業集團（０１６３８） ２﹒９８元 上升１﹒０２％

花樣年控股（０１７７７） １﹒１４元 上升０﹒８８％

合景泰富 （０１８１３） ８﹒２９元 上升２﹒４７％

融創中國 （０１９１８） ２２﹒７５元 上升３﹒８８％

萬科企業 （０２２０２） ２２﹒６５元 上升１﹒３４％

富力地產 （０２７７７） １３﹒９２元 上升２﹒９６％

中國恆大 （０３３３３） ２２﹒２０元 上升６﹒７３％

雅居樂集團（０３３８３） １１﹒６８元 上升３﹒５５％

綠城中國 （０３９００） ８﹒３７元 上升２﹒３２％

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（ｆｆ）

