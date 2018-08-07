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即市新聞

07/08/2018 10:59

《異動股》恒生（１１）飆４％闖新高，中銀（２３８８）亦漲３％

　　《經濟通通訊社７日專訊》恆生（０００１１）愈升愈有，現急飆４％，最新報２１３﹒８
元，挑戰２１５﹒６元上市新高，主動買盤６０％，成交約１２１萬股，涉資２﹒５８億元。
　　恆生昨午公布中期業績，上半年表現勝市場預期，高盛和摩根士丹利皆分別維持公司「買入
」及「增持」評級，並上調恆生目標價，分別予目標價２４８元及２６５元。花旗則預料恆生業
績於下半年會走弱，予其「中性」評級，目標價為２１３元。
　　部分本地銀行股亦受捧，中銀（０２３８８）延續昨日漲勢，再走高近３％，報３８﹒５元
，收復百天線（約３８﹒１２元），成交達５５５萬股，涉資２﹒１２億元。
　　與此同時，恆生指數報２８０１６，升１９６點，主板成交３１９﹒８５億元。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆生銀行（０００１１）　　２１３﹒８０元　　　升３﹒９９％
　　中銀香港（０２３８８）　　　３８﹒５０元　　　升２﹒５３％
　　東亞銀行（０００２３）　　　３０﹒９５元　　　升１﹒３１％
　　大新金融（００４４０）　　　４９﹒４０元　　　升１﹒０２％
　　大新銀行（０２３５６）　　　１６﹒４６元　　　升０﹒２４％
　　創興銀行（０１１１１）　　　１４﹒３２元　　　升０﹒１４％
　　渣打集團（０２８８８）　　　６９﹒８５元　　　升０﹒１４％
　　匯豐控股（００００５）　　　７２﹒３５元　　　跌０﹒４１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｍｌ）

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