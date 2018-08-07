《異動股》恒生（１１）飆４％闖新高，中銀（２３８８）亦漲３％

《經濟通通訊社７日專訊》恆生（０００１１）愈升愈有，現急飆４％，最新報２１３﹒８

元，挑戰２１５﹒６元上市新高，主動買盤６０％，成交約１２１萬股，涉資２﹒５８億元。

恆生昨午公布中期業績，上半年表現勝市場預期，高盛和摩根士丹利皆分別維持公司「買入

」及「增持」評級，並上調恆生目標價，分別予目標價２４８元及２６５元。花旗則預料恆生業

績於下半年會走弱，予其「中性」評級，目標價為２１３元。

部分本地銀行股亦受捧，中銀（０２３８８）延續昨日漲勢，再走高近３％，報３８﹒５元

，收復百天線（約３８﹒１２元），成交達５５５萬股，涉資２﹒１２億元。

與此同時，恆生指數報２８０１６，升１９６點，主板成交３１９﹒８５億元。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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恆生銀行（０００１１） ２１３﹒８０元 升３﹒９９％

中銀香港（０２３８８） ３８﹒５０元 升２﹒５３％

東亞銀行（０００２３） ３０﹒９５元 升１﹒３１％

大新金融（００４４０） ４９﹒４０元 升１﹒０２％

大新銀行（０２３５６） １６﹒４６元 升０﹒２４％

創興銀行（０１１１１） １４﹒３２元 升０﹒１４％

渣打集團（０２８８８） ６９﹒８５元 升０﹒１４％

匯豐控股（００００５） ７２﹒３５元 跌０﹒４１％

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