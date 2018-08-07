《午市前瞻》中港股市投資氣氛審慎，港股廿天線見阻力

《經濟通通訊社７日專訊》美國股市周一（６日）造好，受惠巴郡季績理想，刺激市場氣氛

。標普５００指數上漲０﹒４％，至２８５０點，逼近１月２６日的紀錄高位。道指升３９點至

２５５０２點。納指上揚４７點或０﹒６％，至７８５９點。

港股高開６９點報２７８８９點，其後內房股落鑊，「三桶油」亦造好，港股升幅擴大，一

度高見２８１０６，最終午收報２８０８７點，升０﹒９６％或２６７點，主板成交４３５億。

國指午收報１０８１６點，升１﹒０７％或１１４點。滬指收市升３８點或１﹒４３％，報２７

４３點，盤中曾高見２７４４。

重磅股方面，騰訊（００７００）跟隨美國科技股造好，微微高開報３５５元，但由於官媒

歡迎谷歌回歸內地，拖累騰訊曾倒跌１﹒２５％，午收３５３﹒８元，升０﹒２３％。

另一方面，匯控（００００５）、恆生（０００１１）昨天中午雙雙放榜後，大摩將匯控目

標價由９５元下調至８７元，匯股跌０﹒１４％，午收７２﹒５５元。另外，大摩唱好恆生，將

其目標價由２４０元上調至２６５元，恆生半日揚３﹒６％，報２１３元。



＊三桶油造好恆大亦回勇，人民幣回升利內房航空＊



受沙特原油產量意外下降加上美國對伊朗制裁消息影響，引發對全球石油供應的憂慮，油價

昨日上漲，今日繼續上升。中石化（００３８６）現上升２﹒７２％，報７﹒５５元；中石油（

００８５７）升３﹒１６％，報５﹒８８元；中海油（００８８３）揚２﹒２４％，報

１２﹒８元。

碧桂園（０２００７）昨晚發盈喜，今早高開１１﹒１４元，現報１１﹒３６元，升４﹒２

２％，為上午表現最佳藍籌。

恆大（０３３３３）亦發出盈喜，料半年度錄得之稅後淨利潤及核心業務淨利潤將按年大升

，其中稅後淨利潤預期按年增長１２５％以上，核心業務淨利潤預期按年增長１００％以上，午

收報２３﹒６５元，急升１３﹒７％。內房股亦普遍上升，當中雅居樂（０３３８３）升

５﹒６７％，午收１１﹒９２元；萬科（０２２０２）漲３﹒３６％，報２３﹒１元；融創中國

（０１９１８）升７﹒３１％，午收２３﹒５元。

人行昨日上調外匯風險準備金，人民幣即回升，利好航空股及內房股。國航（００７５３）

連跌四日兼四連陰，累挫逾７％後，現價反彈０﹒４５％，報６﹒７４元。南航（０１０５５）

則微跌０﹒５９％，午收５﹒０５元。東航（００６７０）揚２﹒２４％，報４﹒５７元。



＊煤炭價升電力股下挫，金泰豐急瀉反彈近１７％＊



內地煤炭價格造好，兗煤（０１１７１）揚４﹒２４％，報９﹒３５元；神華（０１０８８

）彈２﹒５３％，報１７﹒８６元，優質能源（０１５７３）跌６﹒０２％，報１２﹒５元。煤

價走高拖累電力股表現，華能國電（００９０２）現價下跌２﹒３５％，報５﹒４１元，為上午

跌幅最大國指成分股；華潤電力（００８３６）漲０﹒５４％，報１４﹒８８元；大唐發電（０

０９９１）升０﹒９５％，報２﹒１３元；華電國際（０１０７１）則跌１﹒６９％，報３﹒５

元。

踏入業績期，個別股份表現不一，太古Ａ（０００１９）後日（９日）放榜率今日先被炒高

，現升２﹒３７％，報８６﹒５元。中電（００００２）昨午公布業績後，走勢持續強勁，現再

漲近２％，最新報９１﹒８元。

信邦控股（０１５７１）連跌四日累挫逾１２％，昨晚公布業績後，現價再急跌逾

１８﹒４％，報３﹒３７元。

金泰豐國際（０８４７９）昨日急瀉６１﹒４３％後，今日反彈１６﹒６７％，午收

０﹒６３元；公司今日公布，獲公司之主要股東龔秀筠持有的冠柏環球通知，其已於昨日出售

５０００萬股，佔已發行股本約１１﹒９％。出售完成後，冠柏佔公司的持股比例由２１％，降

至９﹒１％。



＊李偉傑：中資汽車股可待業績公布後再作部署＊



股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡季績理想，刺激美股氣氛，今早港股跟隨外圍高開６９點，其

後升勢更進一步擴大。財經評論員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，即使港股連日反彈，但目前

港股與美股關連性不大，走勢較容易受Ａ股走勢影響，但滬指表現乏力，反映投資氣氛薄弱，投

資者對市場仍持觀望態度，預料港股於廿天線（２８３３７點）見阻力。

另外，油價受美國及伊朗關係影響，伴隨地緣政治及供應數量因素等變化，但石油需求有上

升跡象，仍有信心油價將回升至７０美元水平。

至於中國６月汽車進口量錄得大跌，他認為，汽車板塊主要受到關稅政策及中美貿易戰的影

響而存在不確定性。他分析，該消息好壞參半，汽車進口量下跌間接促進內地車廠的銷售業績，

亦能鼓勵市民購買本地生產汽車代步。不過，汽車股近來表現受壓，其中原因為新政策容許外國

企業在中資車企的持股比例可多於五成，企業控制權由中資轉移至外資企業所致，他建議投資者

可待汽車股業績公布後再作部署。（ｍｗ、ｋｔ）

