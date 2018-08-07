《美元走勢－羅明立》意討論預算帶來政治風險，歐元１﹒１６可沽

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１１﹒３７ １１１﹒２３ １１１﹒２７

歐元╱美元 １﹒１５７３ １﹒１５５１ １﹒１５７０

英鎊╱美元 １﹒２９６３ １﹒２９３７ １﹒２９６０

美元╱瑞郎 ０﹒９９６８ ０﹒９９５３ ０﹒９９５３

美元╱港元 ７﹒８４９４ ７﹒８４６８ ７﹒８４９０



《美元走勢》美國股市受企業業績向好的刺激，道瓊斯工業平均指數上升３９﹒６０點。美

國昨晚（６日）公布７月份諮商會就業趨勢指數為１０９﹒８９，高於６月份的１０８﹒７２，

反映投資者對美國就業市場持續樂觀。



美匯指數短線於高位反覆，似乎又準備挑戰重要阻力９５﹒６５。環球市況並無大改變，美

國挑起的各種事端未見平息，制裁伊朗及與中國的貿易衝突沒完沒了，而美國經濟表現及聯儲加

息支撐著美元衝高，加上環球資金回流美國，美匯優勢仍在，不過必須技術性有突破才可帶動新

一輪上升行情。



德國６月季調後製造業訂單按月下降４％，遠差於預期下降０﹒５％。不過，歐元區８月

Ｓｅｎｔｉｘ投資者信心指數升至１４﹒７，預期為１３﹒４，前值為１２﹒１。意大利政府討

論明年預算，政府內部有壓力要求財政部增加預算開支，挑戰歐盟的預算規定，為歐元區帶來政

治風險。歐元兌美元支持位於１﹒１５０６，倘若失守，下一步將下試１﹒１３００╱５０，阻

力位於１﹒１６５０。建議投資者於１﹒１６００沽出歐元，目標１﹒１４００。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１６００ １﹒１４５０ １﹒１６５０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３０３０ １﹒２９００ １﹒３１００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

