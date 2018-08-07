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即市新聞

07/08/2018 14:57

《美元走勢－羅明立》意討論預算帶來政治風險，歐元１﹒１６可沽

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１１﹒３７　　　１１１﹒２３　　　１１１﹒２７
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１５７３　　　１﹒１５５１　　　１﹒１５７０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９６３　　　１﹒２９３７　　　１﹒２９６０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９６８　　　０﹒９９５３　　　０﹒９９５３
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４９４　　　７﹒８４６８　　　７﹒８４９０

　　《美元走勢》美國股市受企業業績向好的刺激，道瓊斯工業平均指數上升３９﹒６０點。美
國昨晚（６日）公布７月份諮商會就業趨勢指數為１０９﹒８９，高於６月份的１０８﹒７２，
反映投資者對美國就業市場持續樂觀。
　
　　美匯指數短線於高位反覆，似乎又準備挑戰重要阻力９５﹒６５。環球市況並無大改變，美
國挑起的各種事端未見平息，制裁伊朗及與中國的貿易衝突沒完沒了，而美國經濟表現及聯儲加
息支撐著美元衝高，加上環球資金回流美國，美匯優勢仍在，不過必須技術性有突破才可帶動新
一輪上升行情。
　
　　德國６月季調後製造業訂單按月下降４％，遠差於預期下降０﹒５％。不過，歐元區８月
Ｓｅｎｔｉｘ投資者信心指數升至１４﹒７，預期為１３﹒４，前值為１２﹒１。意大利政府討
論明年預算，政府內部有壓力要求財政部增加預算開支，挑戰歐盟的預算規定，為歐元區帶來政
治風險。歐元兌美元支持位於１﹒１５０６，倘若失守，下一步將下試１﹒１３００╱５０，阻
力位於１﹒１６５０。建議投資者於１﹒１６００沽出歐元，目標１﹒１４００。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１６００　　　１﹒１４５０　　　１﹒１６５０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３０３０　　　１﹒２９００　　　１﹒３１００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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