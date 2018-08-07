匯控（００５）確認麥榮恩１２月底退任財務董事，邵偉信將接任

《經濟通通訊社７日專訊》匯控（００００５）確認，麥榮恩將於今年１２月３１日退任執

行董事及財務董事，而邵偉信將於１２月１日加入成為候任集團財務董事，並將於明年１月１日

獲委任為執行董事及財務董事。（ｃｈ）

