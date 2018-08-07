  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/08/2018 12:09

匯控（００５）確認麥榮恩１２月底退任財務董事，邵偉信將接任

　　《經濟通通訊社７日專訊》匯控（００００５）確認，麥榮恩將於今年１２月３１日退任執
行董事及財務董事，而邵偉信將於１２月１日加入成為候任集團財務董事，並將於明年１月１日
獲委任為執行董事及財務董事。（ｃｈ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道07/08/2018
【港鐵大地震】港鐵工程總監及多名總經理離職 總裁梁國權提早退休
生財有道07/08/2018
【Ａ場發力】滬綜指收升2.7%逾兩年最大升幅 基建股狂飆
FOCUS07/08/2018
【FOCUS】侵侵「舞劍」德黑蘭 或意在中國
中國故事07/08/2018
【農村金融】宜信CEO唐寧：「農業＋科技＋金融」缺一不可
國際動態07/08/2018
印尼龍目島6.9級地震 近百人死
FOCUS06/08/2018
【FOCUS】對沖巨頭爆中國「七寸」？央媽急出招穩人幣
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【DIVA Channel】賞Pacific Coffee 26週年港式情懷限定套裝

【得獎名單】【DIVA Channel】賞 Kiss Me Heroine Make持久防水濃密調控睫毛液

【etnet Bonus賞你】山頂廣場x PaperSkin「拉筋熊夏日限量版計步手帶」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN