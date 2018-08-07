《經濟通通訊社７日專訊》思捷環球（００３３０）公布盈警更新資料，預料截至６月底止
財政年度淨虧損為２５﹒５億元，去年同期之溢利為６７００萬元。
期內之經營虧損預期為２２﹒５億元，符合早前盈警披露之範圍，並估計稅項為３﹒２８億
元，主要包括由於近年來業務持續下滑，而導致與德國業務有關之遞延稅項資產撇減。公司將於
９月底前刊發去年度業績。（ｃｈ）
07/08/2018 17:35
【企業盈警】思捷（００３３０）料去年度淨虧損２５﹒５億元
《經濟通通訊社７日專訊》思捷環球（００３３０）公布盈警更新資料，預料截至６月底止
財政年度淨虧損為２５﹒５億元，去年同期之溢利為６７００萬元。
期內之經營虧損預期為２２﹒５億元，符合早前盈警披露之範圍，並估計稅項為３﹒２８億
元，主要包括由於近年來業務持續下滑，而導致與德國業務有關之遞延稅項資產撇減。公司將於
９月底前刊發去年度業績。（ｃｈ）
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