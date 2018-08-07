【企業盈警】思捷（００３３０）料去年度淨虧損２５﹒５億元

《經濟通通訊社７日專訊》思捷環球（００３３０）公布盈警更新資料，預料截至６月底止

財政年度淨虧損為２５﹒５億元，去年同期之溢利為６７００萬元。

期內之經營虧損預期為２２﹒５億元，符合早前盈警披露之範圍，並估計稅項為３﹒２８億

元，主要包括由於近年來業務持續下滑，而導致與德國業務有關之遞延稅項資產撇減。公司將於

９月底前刊發去年度業績。（ｃｈ）

