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即市新聞

07/08/2018 19:14

《再戰明天》新西蘭央行公布議息結果，港交所、國泰和銀娛派業績

　　《經濟通通訊社７日專訊》明日，新西蘭央行公布議息結果，日本央行公布會議記錄。

＊日本央行公布會議記錄，新西蘭央行公布議息結果＊

　　迪士尼將於美股收市後公布業績。
　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明早７：５０ａｍ，日本央行公布７月３０－３１日政策
會議的委員意見摘要。
　　４：３０ａｍ，美國石油協會（ＡＰＩ）公布一周全國石油報告。
　　１１：０５ａｍ，澳洲央行總裁洛威在Ａｎｉｋａ基金會午餐會發表講話。
　　新西蘭央行明日公布貨幣政策聲明和指標利率。

＊美國６月消費信貸料下降至１５０億美元＊

　　在數據方面，明晨３：００ａｍ，美國公布６月消費信貸，料由２４５﹒６億美元降至
１５０億美元。
　　明早，７：５０ａｍ，日本公布６月國際收支經常帳餘額，料由１﹒９萬億日圓下滑至
１﹒２萬億日圓。
　　８：５０ａｍ，日本公布６月國際收支經常帳餘額，料維持於１﹒９萬億日圓。

＊港交所、國泰、銀娛和美高梅派業績＊

　　在本港，明日，百濟神州（０６１６０）和中國鐵塔（００７８８）首日掛牌。
　　明日公布業績的公司有：香港交易所（００３８８）、國泰航空（００２９３）、朗廷
（０１２７０）、銀河娛樂（０００２７）、高鑫零售（０６８０８）、保誠（０２３７８）、
雅生活服務（０３３１９）和美高梅中國（０２２８２）（ｈｏ）

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