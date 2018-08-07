  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/08/2018 12:23

希慎興業（１４）中期溢利升３﹒０４倍至３０﹒１３億，息２７仙

　　《經濟通通訊社７日專訊》希慎（０００１４）公布截至今年６月底止中期業績，純利３０
﹒１３億元，升３０３％，每股基本盈利２８８﹒０６仙，派中期息２７仙，升３﹒８％。
　　期內，營業額為１９﹒１２億元，升６﹒８％，稅前溢利３４﹒２４億元。（ｊｏ）

　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
中國故事07/08/2018
【農村金融】宜信CEO唐寧：「農業＋科技＋金融」缺一不可
國際動態07/08/2018
印尼龍目島6.9級地震 近百人死
FOCUS06/08/2018
【FOCUS】對沖巨頭爆中國「七寸」？央媽急出招穩人幣
生財有道06/08/2018
【年金解惑－長者街訪】年金回報不吸引 望政府推全民退保
興證快訊06/08/2018
市況波動，留意企績
國際動態06/08/2018
委內瑞拉總統 險遭無人機暗殺
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【DIVA Channel】賞Pacific Coffee 26週年港式情懷限定套裝

【得獎名單】【DIVA Channel】賞 Kiss Me Heroine Make持久防水濃密調控睫毛液

【etnet Bonus賞你】山頂廣場x PaperSkin「拉筋熊夏日限量版計步手帶」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN