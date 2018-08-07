《經濟通通訊社７日專訊》希慎（０００１４）公布截至今年６月底止中期業績，純利３０
﹒１３億元，升３０３％，每股基本盈利２８８﹒０６仙，派中期息２７仙，升３﹒８％。
期內，營業額為１９﹒１２億元，升６﹒８％，稅前溢利３４﹒２４億元。（ｊｏ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
07/08/2018 12:23
希慎興業（１４）中期溢利升３﹒０４倍至３０﹒１３億，息２７仙
《經濟通通訊社７日專訊》希慎（０００１４）公布截至今年６月底止中期業績，純利３０
﹒１３億元，升３０３％，每股基本盈利２８８﹒０６仙，派中期息２７仙，升３﹒８％。
期內，營業額為１９﹒１２億元，升６﹒８％，稅前溢利３４﹒２４億元。（ｊｏ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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