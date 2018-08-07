《小傳日記》Ａ場急彈好得戚，香江披甲同反擊！

《小傳日記》上個禮拜香江魚缸連續插咗五日，唔見咗成千幾點之後，隨住魚缸開始進入業

績期，雖然大象（００００５）中期成績表現一般，股價一如其名郁得好慢，但好彩嘅係巨無霸

ＱＱ（００７００）開始跳彈床，仲要連升咗三日，加上人仔貶值幅度冇之前咁大，即時帶旺返

中港兩地魚缸氣氛。香江呢邊今朝（７日）高開６９點，之後升幅一度收窄至只有２３點，但缸

友收到風話，今年神州鐵路投資有望重返八千億人仔以上，Ａ場借消息展開報復式反彈，港股亦

都愈升愈有，下晝嘅時候最多彈高４４７點，高見２８２６６點。

雖然到咗尾市階段，魚缸升幅略為收窄，但今日神州磚頭鬼咁硬淨，加上「三桶油」回勇，

魚缸最尾埋單都有４２９點或近２巴仙落袋，報２８２４８點。事實上，香江魚缸今日咁省鏡，

全靠滬指發威全日反彈７４點或近３巴仙，仲要係超過兩年嘅最大單日升幅，埋單收報２７７９

點。喺磚頭同基建佬發力下，國貨佬指數就彈起１６４點或近兩巴仙，報１０８６６點。不過，

香江全日成交都只有８９０億銀，好友們，仲要加油呀！



＊ＱＱ續翻身大象有點暈，小象向前衝中銀同進攻＊



阿爺今朝竟然出嚟話歡迎過江龍谷歌（ＧＯＯＧＬＥ）再次嚟臨神州同其他科技佬爭飯食，

ＱＱ今朝一度嚇到腳軟唔見咗超過１巴仙。不過，ＱＱ上個禮拜不斷被缸友掟貨，但依然有唔少

缸友對佢嘅中期業績信心爆棚，再加上ＱＱ都頹咗一排，低位反彈嘅動力相當強勁，全日彈起超

過１巴仙，報３５７蚊，兼且仲要連彈三日。

大象噚日派完成績表，整體業績都好似冇乜亮點，唔少缸友都對佢有Ｄ失望，呢兩日嘅股價

表現完全係冇乜睇頭，今日只係係咁咦彈起唔夠半巴仙，報７２﹒８５銀。

不過，大象個仔小象（０００１１）就攞晒彩，半年多賺超過２９巴仙，吸引咗唔少缸友入

市掃貨，繼噚日炒高近２巴仙後，今日繼續強勢兼坐埋火箭，最多升咗超過４巴仙，埋單就有超

過三巴仙落袋，報２１２蚊。

其他本地薑錢莊都有得搭順風車，中銀（０２３８８）仲要搶埋小象風頭，彈起近４巴仙，

報３９﹒０５銀。東亞（０００２３）表現唔算太差，但都好過大象，升咗超過１巴仙，報

３０﹒９銀。



＊人仔唞一唞磚頭向上走，恆大坐火箭物管佬衝線＊



美金上個禮拜開始嚟料，重上９５心理關口後節節向上，本以為人仔會繼續碌落山之際，早

排人行就出言指責有部分缸友惡意沽空人仔，並決心話會維護人仔嘅穩定。最受人仔影響嘅磚頭

暫時都可以鬆返口氣，給你一個五星級的家嘅碧桂園（０２００７）表現相當架勢，發盈喜預計

半年多賺最少五成，係今日最威藍戰士，埋單彈起超過６巴仙，報１１﹒６銀。潤地

（０１１０９）就跑輸兩個馬位，但都抽高超過４巴仙，報２８﹒０５銀。

不過，最搶眼嘅一定係恆大（０３３３３），佢噚日收市後發盈喜，話上半年多賺１﹒２５

倍，唔少缸友仆崩頭都要入市掃貨，四條三全日爆上超過２１巴仙，報２５﹒２銀。融創

（０１９１８）今日都搶先出閘，炒高超過８巴仙，報２３﹒７銀，勁。新城發展

（０１０３０）都彈起８巴仙，報６﹒１４銀。

物管佬亦都同磚頭佬一齊炒上，祈福生活（０３６８６）大幅踢高超過１２巴仙，報

０﹒７４銀。彩生活（０１７７８）同雅生活（０３３１９）同樣炒高約１１巴仙，報７﹒６銀

同１４蚊。碧桂園服務（０６０９８）一樣好架勢，彈起近９巴仙，報１２﹒５８銀。



＊軟件佬落鑊好友大收穫，阿爺谷基建炒起中鐵建＊



花旗國嗰邊ｆａｃｅｂｏｏｋ造好，科技佬有返起色，牽動埋祖國同香缸軟件佬落鑊，金蝶

（００２６８）、擎天軟件（０１２９７）分別飆前逾９巴仙及４巴仙，前者埋單報９﹒６銀收

復１０天線（９﹒１２銀）、廿天線（９﹒０８銀），後者報２﹒８銀，一樣升破十天線

（２﹒７６８銀）同廿天線（２﹒７９６銀）。

阿爺話今年鐵路固定投資將重返８０００億人仔以上，金額比原本計劃安排嘅７３２０億人

仔仲要多，消息推動一班基建火車佬跑前。中鐵總公司表示，中鐵總客貨運量自上半年起大幅提

升，機車車輛投資計劃不斷追加，更加令中鐵建（０１１８６）喺同業中跑出，衝前近８巴仙，

報９﹒７３銀。中交建（０１８００）就跑上近４巴仙，報８﹒３２銀。中鐵（００３９０）就

踢起逾３巴仙，報６﹒６６銀。



＊期油急炒上三桶油跟漲，大行續護航中電再發光＊



產油國沙特上個月產量下降，令到孖屐擔心原油供應減少，布油同美國期油雙雙上揚。另外

，有傳花旗國對神州原油出口下降，加上近期楓葉國油砂設施故障，導致花旗俄克拉荷馬州庫欣

地區原油庫存持續減少。今日上期所原油期貨主力合約夜盤收漲近５巴仙，報５３５﹒４銀人仔

，亦係創上期所原油期貨首個交易日（３月２６日）以來嘅夜盤收盤紀錄最高位。消息刺激三桶

油向上跳，祖國石化（００３８６）、祖國石油（００８５７）、中海油（００８８３）分別有

約３巴仙進帳，分別報７﹒５４銀、５﹒８８銀同１２﹒８８銀。

中電（００００２）噚日公布完業績後今日表現再強勁，野村瑞信均出來護航，雖然瑞信就

指公司派息稍欠驚喜，但亦無阻中電發光發熱，有逾２巴仙落袋，報９２﹒２銀，盤中去到

９２﹒４銀山頂位插旗。

成日故障但又照加價嘅港鐵（０００６６），噚日披露出６４個沉降監測結果，今日午後仲

突然宣布停牌，消息此起彼落，有風話非執行主席馬時亨將退位讓賢，究竟係咪真係有咁嘅事，

大家拭目以待啦。請請！



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