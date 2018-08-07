藍籌業績帶動，港股急升４２９點收２８２４８，成交８９０億元

《經濟通通訊社７日專訊》巴郡季績理想，美國股市周一（６日）造好，刺激市場氣氛。標

普５００指數上漲０﹒４％，至２８５０點，逼近１月２６日的紀錄高位。道指升３９點至

２５５０２點。納指上揚４７點或０﹒６％，至７８５９點。

今早港股跟隨外圍高開６９點報２７８８９點，港股午後升幅一度擴大，曾見高位

２８２６６，最終全日收報２８２４８點，升１﹒５４％或４２９點，主板成交８９０億元上升

４％。

國指全日收報１０８６６點，升１﹒５３％或１６４點。滬指收升７４點或２﹒７４％，報

２７７９點。

重磅股方面，騰訊（００７００）跟隨美國科技股造好，今早高開報３５５元，惟官媒歡迎

谷歌回歸內地，拖累騰訊一度倒跌１﹒２５％，全日收３５７元，升１﹒１３％。

另外，匯控（００００５）及恆生（０００１１）昨日放榜後，大摩將匯控目標價由９５元

下調至８７元，匯控全日只升０﹒２８％收７２﹒８５元，跑輸大市。同時，大摩將恆生目標價

由２４０元上調至２６５元，恆生全日則升３﹒１１％報２１２元。



＊長和中電續受業績帶動＊



長和（００００１）繼續受上周業績帶動，全日股價升２﹒１３％，報８８﹒７元；其他長

和系股份方面，長實集團（０１１１３）微升０﹒７８％，報５７﹒８５元；長江基建

（０１０３８）及長江生命科技（００７７５）無升跌，分別報５７﹒７５元以及０﹒５２元。

人行日前表示不應將「影子銀行」趕盡殺絕，內銀股今日普遍隨市走高。建行

（００９３９）最高位見７﹒０７元，破十天線（７﹒０６４元），全日升１﹒１５％，收報

７﹒０６元；工行（０１３９８）微揚０﹒８７％，報５﹒８元；中行（０３９８８）走高

１﹒１１％，報３﹒６５元；交行（０３３２８）漲０﹒１８％，報５﹒６２元；農行

（０１２８８）無升跌，報３﹒７９元。

煤價走高拖累電力股表現，華能國電（００９０２）跌１﹒４４％，收報５﹒４６元；大唐

發電（００９９１）軟０﹒９５％，報２﹒１３元；華電國際（０１０７１）挫１﹒９７％，全

日收３﹒４９元。

公用股走勢強勁，中電控股（００００２）日前公布業績符合預期兼第二日破頂後，全日表

現硬淨，揚２﹒４４％，報９２﹒２元；電能實業（００００６）升０﹒５４％，收

５６﹒２５元；港燈（０２６３８）微揚０﹒３７％，報７﹒８９元；載通（０００６２）漲

０﹒８９％，全日報２２﹒７元；中華煤氣（００００３）走高１﹒７６％，報１６﹒１６元。



＊美高梅走高獲野村看好＊



野村預料８月份澳門博彩收入升１５％，濠賭股全線反彈，銀娛（０００２７）明日放榜，

市場期望業績表現，股價全日揚１﹒８７％，報５７﹒２元；獲野村看好的美高梅

（０２２８２）升２﹒２４％，報５７﹒２元；永利澳門（０１１２８）走高４﹒５９％，報

２０﹒５元；新濠國際（００２００）升２﹒３２％，報２２﹒０５元；金沙中國

（０１９２８）升３﹒２３％，收市報３８﹒３元；澳博控股（００８８０）急升４﹒２３％，

報９﹒１２元。

恆生績佳，部分本地銀行股亦受捧，中銀（０２３８８）延續昨日漲勢，全日再走高

３﹒９９％，報３９﹒０５元，收復百天線（３８﹒１元）；東亞（０００２３）揚１﹒１５％

，報３０﹒９元；大新金融（００４４０）升１﹒０２％，收報４９﹒４元；大新銀行

（０２３５６）走高０﹒８５％，收報１６﹒５６元；創興銀行（０１１１１）漲０﹒５６％，

報１４﹒３８元；渣打（０２８８８）升０﹒３６％報７０元。



＊內房股物管股齊齊造好＊



碧桂園（０２００７）及中國恆大（０３３３３）齊發盈喜，前者升６﹒４２％收

１１﹒６元，為升幅最大恆指成分股；後者急漲２１﹒１５％報２５﹒２元。中海外

（００６８８）升２﹒８１％收２３﹒８元；華潤置地（０１１０９）升４﹒４７％，報

２８﹒０５元；萬科企業（０２２０２）升５﹒１５％報２３﹒５元，為升幅最大國指股。

物管股落鑊炒起，雅生活（０３３１９）早前發盈喜兼明日放榜，收市飆１１﹒４６％，報

１４元；彩生活（０１７７８）揚１０﹒９５％，報７﹒６元；中海物業（０２６６９）抽高

５﹒０８％，報２﹒６９元；綠城服務（０２８６９）及祈福生活（０３６８６）分別炒高

５﹒３２％及１２﹒１２％，報７﹒３２元及０﹒７４元。（ｍｗ）

