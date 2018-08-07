《股金豐采－涂國彬》幣策主導，金跌難逆

《股金豐采》影響金價的兩大因素，貨幣政策和地緣政治風險，前者的影響繼續在近期發揮

主導作用。

貿易戰的擔憂持續，美國總統特朗普從今年三月正式點燃中美貿易戰，引起市場高度關注。

目前矛盾進一步升級，美國宣布對華制裁關稅上調至２５％，並宣布技術封鎖中國軍工科技企業

。不僅如此，美國還和歐盟達成協議，雖然法國不配合，加上特朗普和墨西哥進行談判，這些都

讓中美矛盾更為凸顯。



＊黃金美元負相關＊



誠然，全球貿易戰的風險仍相當大且無法準確估量。然而，避險情緒並沒有給黃金帶來太多

支持。黃金倒是和美元呈現較強的負相關性。

是的，美國經濟增長強勁，尤其是和其他國家相比，優勢明顯，投資者重新青睞美元資產。

美聯儲雖然在上周沒有選擇加息，非農報告也不及預期，但下個月加息的預期仍高，概率保持在

九成，而決策者們也對經濟相當樂觀。



＊顯見下行通道＊



美匯指數從４月下旬開始加速走高，雖然近期動能不如之前，但還是能否守住５０日線，進

一步走高。

與此同時，黃金從１３６０美元的高位回落，跌破多個重要支持位，形成明顯的下行通道。

７月尾反覆測試１２２０美元，但一進入８月就確認跌破，並進一步探低。金價目前受制於１０

日線，反彈動能有限，倒是有意測試１２００美元的支持。料短線內，這樣的弱勢難以逆轉，策

略上還是繼續看淡黃金。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》

（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

