【連環爆雷】北京互金協會發布自律承諾書，首批１６家企業作承諾

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》７月以來內地Ｐ２Ｐ平台頻繁出現問題，投

資人信心嚴重不足。為了應對市場恐慌情緒，北京互聯網金融行業協會發布《北京市網貸行業自

律承諾書》，提出監管機構對合規網貸企業予以引導、規範和支持，打擊違法違規媒體，打擊惡

意逃廢債行為，推動整個行業良性健康發展，推進網貸行業長效機制建設，維護市場正常秩序，

保障出借人權益。為持續積極配合監管規定，全力保障出借人權益，合規經營、規範運作。宜信

惠民、宜人貸、玖富互金等１６家首批承諾機構作出以下承諾：

一、嚴格自警自律自省，保證核心管理人員不失聯，與監管部門保持２４小時聯絡暢通。

二、嚴格守法合規經營，堅決落實《網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法》要求和

各項規定，決不觸碰業務紅線。

三、主動接受社會監督，嚴格開展信息披露，堅決落實信息披露指引規定，堅持開放透明，

做到「真實、准確、完整、及時」。

四、嚴格實施風險防控，充分運用金融科技手段提升運營和風險管理能力。

五、建立健全金融消費者ＫＹＣ評級、風險提示等配套制度，不做不實或誇大宣傳，切實維

護出借人和借款人的合法權益。

六、承擔社會和行業責任，積極配合監管機構工作，積極參與風險緩釋基金等行業內互助機

制。

表列１６家承諾機構名單：



平台名稱 機構名稱

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宜信 宜信惠民投資管理（北京）

網信普惠 北京東方聯合投資管理

９１金融 先智創科（北京）科技

翼龍貸 北京同城翼龍網絡科技

有利網 北京弘合柏基金融信息服務

積木盒子 北京樂融多源信息技術

宜人貸 恆誠科技發展（北京）

玖富 玖富互金控股集團

恆昌 北京恆昌利通投資管理

向上金服 北京證大向上金融信息服務

向前金服 北京捷越聯合金融信息服務

人人貸 人人貸商務顧問（北京）

和信貸 和信電子商務

簡理財 北京金未來金融服務

愛錢進 愛錢進（北京）信息科技

借貸寶 人人行科技股份

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