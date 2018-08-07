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07/08/2018 16:18

【外儲回升】中國７月外匯儲備升至３１１７９﹒５億美元，高預期

　　《經濟通通訊社７日專訊》國家外匯局公布，７月末外匯儲備３１１７９﹒５億美元，環比
增加５８﹒２億美元，連續兩個月回升，並高於市場預期的３１０７０億美元。
　　中國７月外匯儲備２２１９３﹒８９億ＳＤＲ，６月為２２１２５﹒６２億ＳＤＲ。
（ｂｉ）

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