《匯市縱橫－蕭啟洪》貿易戰加碼市場添波動

《匯市縱橫》還是貿易戰，雖然是舊話題，但其變化仿如一部波譎雲詭的連續劇。

上周可算是消息滿天飛的一周，香港時間上周二晚（７月３１日）先傳出中美兩國嘗試就貿

易糾紛重啟對話。惟到周三（８月１日）早上，市場即傳出特朗普政府擬對２０００億美元從中

國進口商品的稅率，由原定１０％提升至２５％，該計劃其後得到美國貿易代表萊特海澤

（Ｒｏｂｅｒｔ Ｌｉｇｈｔｈｉｚｅｒ）確認，公眾諮詢期由原定８月３０日屆滿，延長至９

月５日。市場亦即時作出反應，港股上周四（２日）下跌６２６點，跌穿２８０００點心理關口

，全星期錄得五連跌。美元兌離岸人民幣更一度升破６﹒９，惟其後人民銀行將銀行遠期售匯業

務的外匯風險準備金率由零提升至２０％，離岸人民幣迅速回穩至６﹒８５－６﹒８６水平。



中國於周末即採取反制措施，對６００億美元從美國進口貨品徵收５％至２５％關稅，商務

部形容是理性和克制。連同早前公布的５００億美元，中國至今公布對美國實施關稅的貨品總值

合共１１００億美元，佔其從美國進口總貨值１３００億元的８５％，變相已涵蓋大部分的美國

商品。



特朗普連番出招，可能與共和黨在１１月的中期選舉選情告急有關。選舉網站Ｒｅａｌ

Ｃｌｅａｒ Ｐｏｌｉｔｉｃｓ最新的民調顯示，民主黨的得票率預料較共和黨高７％，難怪特

朗普顯得急進，希望中方盡快在貿易議題上有更大讓步，使其能有「成績表」為共和黨拉票。預

計未來三個月的貿戰風波仍會繼續上演。



＊聯儲未加息惟言論偏鷹＊



上周還有聯儲局議息，一如預期維持利率不變。惟表示經濟活動正強勁增長（Ｓｔｒｏｎｇ

），而非６月時提及的穩健增長（Ｓｏｌｉｄ），並重申漸進加息，整體立場偏鷹。反觀其他主

要貨幣便沒有那麼強勢，英倫銀行雖然加息四分一厘，符合市場預期，惟英倫銀行暗示未來並不

急於進一步加息，加上國際貿易大臣霍理林（Ｌｉａｍ Ｆｏｘ）表示，英國有６成機會在無協

議下脫歐。受脫歐談判問題困擾下，預料英鎊短期會繼續受壓。



＊本周策略＊



英鎊：本周建議候高於１﹒３０５０沽出英鎊兌美元，目標１﹒２８５０，止蝕

１﹒３１５０。

加元：本周建議候低於１﹒２９５０買入美元兌加元，目標１﹒３２００，止蝕

１﹒２８５０



《永隆銀行司庫 蕭啟洪》

