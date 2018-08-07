《股壇解碼－戴名》特朗普明槍難擋；江南布衣現不宜沾手

《股壇解碼》美國總統特朗普對中國商品加徵關稅限期從原來的８月３０日推遲到９月５日

，表面上是不想弄僵中美貿易談判的氣氛，但又開出嚴苛條件，這種明退實進的手段和美國對待

朝鮮的如出一轍。中國對外聲稱將對美國作出反制裁的措施，實施與否全看特朗普，美國官方要

員也發聲中國不要輕視特朗普，言下之意是美國對貿易戰準備是如箭在弦，枕戈待發，中國不宜

硬碰。特朗普同時亦對其他國家提出警示，其他國家只能在公平條件下和美國展開貿易，所謂的

公平條件不外乎開放市場，強如歐盟也對美國態度軟化，特朗普的「美國優先」雖說是四面樹敵

，但對美國的經濟增長卻是利多於害，不管是朝鮮、以色列還是中美貿易問題，每次都是事先張

揚，明刀明槍，偏偏又讓其他國家防不勝防。儘管很多人說特朗普善變，投資者記得的可能只有

一個只升不跌的美國市場，但風險往往在過度憧憬市場向好中出現。



＊朝鮮求生無門＊



朝鮮再次給特朗普發信示好，可惜美國制裁依舊，朝鮮完全要按著美國的節奏來走才能解除

美國的制衡，相信朝鮮是在逼不得已的情況下才再次向美國低頭。此前希望憑藉拉近中朝關係而

有所依仗，不知道美國是有心還是無意，單一個貿易關稅問題就令中國疲於奔命，而中國當然不

希望再因朝鮮問題惹上美國，朝鮮在這孤立無援的情況下只好再次向美國低頭。困擾美國多年的

問題（朝鮮、耶路撒冷和貿易逆差）有可能在特朗普手上一一解決。綜觀美國國內反對聲音並不

如預期般大，證明現今政治舞台上經濟效益才是第一位。



＊內地金玉其外＊



根據上周五（３日）深圳市政府發布的消息，未來深圳商品住房供應比例將僅佔４０％，其

餘的６０％將為保障性住戶。監管機構選擇在深圳房價開始呈現穩中有升的時候出招，遏抑房價

意圖明顯１由於國內欠缺投資渠道，只要市場稍微出現房價止跌回升的預期就會吸引大量資金流

入房地產，房價泡沫到時候將一發不可收拾，對內銀的壓力將難以預計。投資者要留意這次出台

的政策有點像香港特區前政府的「八萬五政策」，對已經嚴重虛高的深圳房價會帶來多大影響還

不好預計，但肯定說的是利淡偏多，到時候房地產開發商絕對不能獨善其身。市場傳聞家樂福國

內業務將引入國內投資者為賣盤鋪路，如果傳聞屬實，國內的經濟可能不只表面上看到的增長放

緩，可能已經接近衰退的邊緣。試想想麥當勞和家樂福這些面向普羅大眾的企業都經營有困難，

其他的零售企業又會面對如何的生存環境，中國的人口紅利是否開始消失反而是另一關鍵。陰謀

論者認為美國開展貿易戰前麥當勞間接退出中國市場，現在歐盟和美國站在同一陣線上，家樂福

的曲線退出會否又是另一警號？



＊港股否極泰來＊



上周四（２日）恆指跌穿２７６００點，上周二（３１日）提到的期權沽闖悉數平倉，而且

更有反向建期權好倉的動作，參考期權建倉位置，這波升浪的目標為２８８００點。近日聽聞普

天通信集團（０１７２０）到處敲門想質押股票借錢，對一間市值３０億的上市公司來說，區區

３０００萬元就弄到這麼狼狽實在有點始料不及，但肯定的是無法可想才出此下策。



＊股票簡評：江南布衣業績增速放慢＊



江南布衣（０３３０６）主要業務為從事服裝及配飾產品的設計、營銷及銷售。目前旗下有

ＪＮＢＹ（女裝），ｌｅｓｓ（女裝），ｊｎｂｙ ｂｙ ＪＮＢＹ（童裝），Ｐｏｍｍｅ

ｄｅ ｔｅｒｒｅ（青少年），ＪＮＢＹ ＨＯＭＥ（家居用品），速寫（男裝）和今年４月份

推出另一男裝品牌ＳＡＭＯ，加上６月份推出的環保品牌ＲＥＶＥＲＢ共８個品牌，產品覆蓋面

也由男女裝伸展到青少年，童裝和家居用品，公司儼然成了一個品牌倉庫。

截至２０１７年１２月，江南布衣共有１７６８家門店，其中有４０家位於港澳台和海外地

區。先看速寫今年上半年的業績增長約２０％，２０１７年增速是２８％的，所以速寫在今年上

半年的業績增長呈現放緩跡象。江南布衣的６個舊有品牌過去幾年都貢獻出雙位數的增長，旗下

品牌速寫在今年保持著雙位數增長的同時開始出現了倒退，相信集團其他品牌也會相繼出現業績

倒退的情況，難以預計到時候能否支持現有的高市盈率。

最新該公司的直營店推出一項免費寄送試穿服務，不喜歡可退貨，而且可以貨到付款，正面

看是對自家品牌的設計充滿信心，負面看則是客人開始離棄江南布衣這品牌。據非官方消息來源

顯示，江南布衣近年業績增長主要來自新會員的急速增加，舊會員的活潑度是愈來愈低，加上江

南布衣品牌在換季傾銷方面也是不遺餘力，就以旗下男裝品牌速寫為例，５月份給出的折扣低至

１至２折，真的可以說是要錢不要貨。如此低的折扣對品牌長遠發展也不是一件好事，應該是庫

存壓力所致。投資者現階段不宜沾手，合理建倉價在１１元以下。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

讀者有任何交流，可以發電郵至ｉｍａｉｌ１９９７＠ｇｍａｉｌ﹒ｃｏｍ

