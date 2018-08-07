《經濟通通訊社７日專訊》九倉置業（０１９９７）公布６月底止中期業績，中期盈利增加
１０７﹒７％至１０１﹒７９億元，每股基本盈利３﹒３５元，中期息１﹒０５元。符合分派投
資物業已變現核心盈利６５％的政策。
期內收入按年跌１４﹒５８％至８１﹒５４億元，除稅前盈利為１１２﹒９９億元。（ｊｎ
）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
07/08/2018 12:07
九倉置業中期盈利增１０８％至１０１﹒７９億元，派息１﹒０５元
《經濟通通訊社７日專訊》九倉置業（０１９９７）公布６月底止中期業績，中期盈利增加
１０７﹒７％至１０１﹒７９億元，每股基本盈利３﹒３５元，中期息１﹒０５元。符合分派投
資物業已變現核心盈利６５％的政策。
期內收入按年跌１４﹒５８％至８１﹒５４億元，除稅前盈利為１１２﹒９９億元。（ｊｎ
）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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