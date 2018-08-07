  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/08/2018 12:44

【項目截標】港鐵黃竹坑站第三期暫收４標書，包括華懋長實等

　　《經濟通通訊社７日專訊》港鐵公司（０００６６）黃竹坑站第三期物業發展項目於今日下
午截標，據現場所見暫時收到４份標書，包括華懋、長實（０１１１３）、恆地（０００１２）
等。
　　據悉是次項目補地價金額達１３０億元。由於項目的規模龐大，市場對黃竹坑站第三期的估
值為２２６億至３６１億元，每方呎樓面地價約１﹒５萬至２﹒４萬元，有機會問鼎港鐵最大額
招標發展項目。
　　港鐵公司黃竹坑站第三期物業發展項目屬黃竹坑站首三期中規模最大，料可建約１２００個
住宅單位，住宅及商場車位則共約４２６個。（ｋｙ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
中國故事07/08/2018
【農村金融】宜信CEO唐寧：「農業＋科技＋金融」缺一不可
國際動態07/08/2018
印尼龍目島6.9級地震 近百人死
FOCUS06/08/2018
【FOCUS】對沖巨頭爆中國「七寸」？央媽急出招穩人幣
生財有道06/08/2018
【年金解惑－長者街訪】年金回報不吸引 望政府推全民退保
興證快訊06/08/2018
市況波動，留意企績
國際動態06/08/2018
委內瑞拉總統 險遭無人機暗殺
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【DIVA Channel】賞Pacific Coffee 26週年港式情懷限定套裝

【得獎名單】【DIVA Channel】賞 Kiss Me Heroine Make持久防水濃密調控睫毛液

【etnet Bonus賞你】山頂廣場x PaperSkin「拉筋熊夏日限量版計步手帶」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN