《經濟通通訊社７日專訊》港鐵公司（０００６６）黃竹坑站第三期物業發展項目於今日下
午截標，據現場所見暫時收到４份標書，包括華懋、長實（０１１１３）、恆地（０００１２）
等。
據悉是次項目補地價金額達１３０億元。由於項目的規模龐大，市場對黃竹坑站第三期的估
值為２２６億至３６１億元，每方呎樓面地價約１﹒５萬至２﹒４萬元，有機會問鼎港鐵最大額
招標發展項目。
港鐵公司黃竹坑站第三期物業發展項目屬黃竹坑站首三期中規模最大，料可建約１２００個
住宅單位，住宅及商場車位則共約４２６個。（ｋｙ）
07/08/2018 12:44
【項目截標】港鐵黃竹坑站第三期暫收４標書，包括華懋長實等
《經濟通通訊社７日專訊》港鐵公司（０００６６）黃竹坑站第三期物業發展項目於今日下
午截標，據現場所見暫時收到４份標書，包括華懋、長實（０１１１３）、恆地（０００１２）
等。
據悉是次項目補地價金額達１３０億元。由於項目的規模龐大，市場對黃竹坑站第三期的估
值為２２６億至３６１億元，每方呎樓面地價約１﹒５萬至２﹒４萬元，有機會問鼎港鐵最大額
招標發展項目。
港鐵公司黃竹坑站第三期物業發展項目屬黃竹坑站首三期中規模最大，料可建約１２００個
住宅單位，住宅及商場車位則共約４２６個。（ｋｙ）
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