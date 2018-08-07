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即市新聞

07/08/2018 08:41

【企業盈警】青建（１２４０）料半年少賺６０％，物業銷售收益降

　　《經濟通通訊社７日專訊》青建國際（０１２４０）發盈警，截至６月底止止６個月，預計
公司權益持有人應佔綜合溢利較上年同期減少約６０％，去年同期公司股東應佔溢利為４﹒５９
億元。主要由於新加坡取得開發項目的入伙準證數量由三個減至一個，導致銷售開發物業的收益
下降所致。
　　該公司將於本月公布業績。（ｍｗ）

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