《經濟通通訊社７日專訊》青建國際（０１２４０）發盈警，截至６月底止止６個月，預計
公司權益持有人應佔綜合溢利較上年同期減少約６０％，去年同期公司股東應佔溢利為４﹒５９
億元。主要由於新加坡取得開發項目的入伙準證數量由三個減至一個，導致銷售開發物業的收益
下降所致。
該公司將於本月公布業績。（ｍｗ）
07/08/2018 08:41
【企業盈警】青建（１２４０）料半年少賺６０％，物業銷售收益降
《經濟通通訊社７日專訊》青建國際（０１２４０）發盈警，截至６月底止止６個月，預計
公司權益持有人應佔綜合溢利較上年同期減少約６０％，去年同期公司股東應佔溢利為４﹒５９
億元。主要由於新加坡取得開發項目的入伙準證數量由三個減至一個，導致銷售開發物業的收益
下降所致。
該公司將於本月公布業績。（ｍｗ）
|國際動態07/08/2018
印尼龍目島6.9級地震 近百人死
|FOCUS06/08/2018
【FOCUS】對沖巨頭爆中國「七寸」？央媽急出招穩人幣
|生財有道06/08/2018
【年金解惑－長者街訪】年金回報不吸引 望政府推全民退保
|興證快訊06/08/2018
市況波動，留意企績
|國際動態06/08/2018
委內瑞拉總統 險遭無人機暗殺
|生財有道03/08/2018
【嚟緊炒Ｄ乜】海外業務增長快速 中電續發光發熱
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰