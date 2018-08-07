港鐵（０００６６）今午停牌待發內幕消息，預期明早起復牌

《經濟通通訊社７日專訊》港鐵（０００６６）今日下午起停牌股份買賣，待發內幕消息公

告，公司預期其股份將於明天（８日）上午９時正起恢復買賣。

港鐵早市收升０﹒５９％，報４２﹒８元；成交約８１萬股，涉資３４６５萬元。（ｅｃ）

