《經濟通通訊社７日專訊》港鐵（０００６６）今日下午起停牌股份買賣，待發內幕消息公
告，公司預期其股份將於明天（８日）上午９時正起恢復買賣。
港鐵早市收升０﹒５９％，報４２﹒８元；成交約８１萬股，涉資３４６５萬元。（ｅｃ）
07/08/2018 12:21
港鐵（０００６６）今午停牌待發內幕消息，預期明早起復牌
《經濟通通訊社７日專訊》港鐵（０００６６）今日下午起停牌股份買賣，待發內幕消息公
告，公司預期其股份將於明天（８日）上午９時正起恢復買賣。
港鐵早市收升０﹒５９％，報４２﹒８元；成交約８１萬股，涉資３４６５萬元。（ｅｃ）
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