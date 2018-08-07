《日入而息》港鐵沙中線事件被問責高層大變動，港股急升４２９點

《今天重點》﹡港鐵（０００６６）沙中線紅磡站提交政府資料有誤，改組管理團隊；工程

總監及多名總經理離職，總裁梁國權提早退休；馬時亨稱兩次向政府請辭，

但政府希望他留下；梁國權稱對報告內容不準確、工程監管不足致歉

﹡陳帆稱紅磡站圖則嚴重偏差，要求解除港鐵人員職務；路政署表示對沙中線

工程管理層無信心，因難做更改設計；政府團隊要問責？陳帆稱第一時間跟

進，表現有目共賭



《即日市況》﹡藍籌業績帶動，港股急升４２９點收２８２４８，成交８９０億元



《深滬股市》﹡滬綜指收升２﹒７％逾兩年最大升幅，基建股狂飆



《美元匯價》﹡意討論預算帶來政治風險，歐元１﹒１６可沽；歐元最新報１﹒１５９７╱

９８，日圓最新報１１１﹒１４╱１６



《公司業績》﹡九倉置業（０１９９７）中期盈利增１０８％至１０１﹒７９億元，派息

１﹒０５元；九倉置業中期核心盈利增加８％，投資物業收入增加８％

﹡電盈（００００８）中期純利倒退８４％，派息８﹒９１分

﹡華泰（０６８８６）７月淨利３﹒４億元人民幣，跌近１３％

﹡海通證券（０６８３７）７月純利按年升９﹒４％至５﹒２億元人民幣

﹡國泰君安（０２６１１）上月淨利潤按年增１９％至６﹒５７億元人民幣

﹡國開國際（０１０６２）中期純利１﹒１億元，跌２５％，不派息

﹡希慎興業（０００１４）中期溢利升３﹒０４倍至３０﹒１３億，息２７仙

；中期基本盈利按年升４﹒３％，商舖業務組合營業額跌

﹡協合新能源（００１８２）中期賺２﹒７６億元人民幣，升逾２％，不派息

﹡信邦（０１５７１）中期賺１﹒９８億元人民幣，增１３％，息６分

﹡港機工程（０００４４）中期溢利升３４﹒８％至４﹒７億元息０﹒７２元

﹡統一（００２２０）中期溢利升２５﹒４％至逾７億元人民幣，不派息

﹡華虹半導體（０１３４７）次季利潤升３３％至４５７９萬美元

﹡東方證券（０３９５８）７月業績轉虧，蝕１﹒４億元人民幣

﹡中國銀河（０６８８１）７月淨利潤按年跌約２１％至約２﹒９４億元

﹡華虹半導體（０１３４７）中期多賺２６％至８５８９萬美元，不派息

﹡國聯證券（０１４５６）７月淨利潤跌１４﹒６％至３５６６萬元人民幣

﹡國旅上半年淨利潤１９﹒２億元人民幣，增長４７﹒６％

﹡光大證券（０６１７８）７月淨利潤跌３０％至１﹒４億元人民幣



《公司資訊》﹡ＭＥＧＡ ＥＸＰＯ（０１３６０）配售１億元債券

﹡佳兆業（０１６３８）放棄在內地與新昌項目合作優先權

﹡香港國際建投（００６８７）大股東未來三個月購入最多１０９０萬股

﹡香港電訊（０６８２３）董事總經理艾維朗退休，許漢卿接任

﹡港鐵（０００６６）今午停牌待發內幕消息，預期明早起復牌；黃竹坑站三

期截標收５份標書；港鐵工程總監及多名總經理離職，總裁梁國權提早退休

；行政總裁梁國權提早退任，工程總監請辭，明日復牌；馬時亨稱兩次向政

府請辭，但政府希望他留下；港鐵沙中線紅磡站提交政府資料有誤，改組管

理團隊

﹡匯控（００００５）確認麥榮恩１２月底退任財務董事，邵偉信將接任

﹡電盈（００００８）免費電視業務中期ＥＢＩＴＤＡ虧損升至１﹒３億元

﹡劍虹（０１５５７）今早停牌，要約截止公眾持股量未符規定

﹡據報藍鼎（００５８２）馬尼拉賭場項目遭菲律賓總統叫停

﹡醫思醫療（０２１３８）北京企鵝醫院推出兒童疫苗接種計劃

﹡希慎（０００１４）貿易戰和人幣波動對集團有影響，續租商戶八成有加租

﹡九置（０１９９７）下半年維持零售銷售額三成增長有困難，租金錄逾單位

數增幅



《國企紅籌》﹡中國金茂（００８１７）７月簽約銷售逾７１億元人民幣，按年增近

１１５％

﹡龍源電力（００９１６）首七個月發電量按年升約１４％

﹡越秀地產（００１２３）７月合同銷售金額按年上升３３％



《神州民企》﹡建業地產（００８３２）落實五個輕資產項目

﹡綠城中國（０３９００）首七個月銷售額下跌０﹒７６％

﹡恆大（０３３３３）７月合約銷售額按年跌約７﹒９％至約４０７億元

﹡華潤鳳凰醫療（０１５１５）胡定旭出任董事長

﹡長城汽車（０２３３３）７月銷量按年下跌２１﹒３３％

﹡恆鼎（０１３９３）首七月原煤、精煤生產量分別升４５％及６６％



《中國要聞》﹡上交所表示新股上市首日盤中漲跌超兩成，不再實施臨停

﹡中指院表示首７月三百城土地出讓金２﹒３萬億增２３％

﹡上海證券報與廣發銀行戰略合作，加強信息共享

﹡中鐵總表示今年鐵路固定投資將重返８０００億人幣以上

﹡今日頭條、抖音母企尋上市，政府整頓令融資活動受挫

﹡江西年內暫停受理化工項目

﹡百度李彥宏稱有信心和谷歌再ＰＫ一次，再贏一次

﹡官媒表示歡迎谷歌回歸，但須遵守中國法律

﹡拼多多商業模式引關注，阿里推拼團功能可團購淘寶貨

﹡報道指趙薇退出龍薇傳媒法定代表人、經理及執行董事

﹡萬達集團對賭Ａ股回歸大限在即，傳私募尋求股權轉讓

﹡德勤表示中國５Ｇ通訊基站比美國多出超過１０倍

﹡國家電投表示獲批發行２６０億元人民幣公司債券

﹡外媒表示中國計劃限制滬倫通兩地上市公司股票互換能力

﹡人行馬駿稱應考慮進一步完善定向降準和ＭＰＡ的措施

﹡動力煤港口現貨價格止跌回升，逾一個月來首次

﹡上交所對滬港通業務實施辦法進行修改

﹡內媒指浙商銀行訴請凍結賈躍亭２億元財產

﹡人行逆回購１３連停，無淨投放或淨回籠

﹡上海機場集團董事長吳建融涉違紀違法受查

﹡外資銀行資產總額佔上海銀行業總資產比重１０﹒２％

﹡浦東機場出港貨物電子運單量躍居全球第一

﹡斷供憂慮加強，上期所原油期貨夜盤創新高

﹡商務部智囊表示中國市場規模大，較快擺脫國際環境衝擊

﹡住建部表示建樓市檢測體系，調控未達標地方政府將問責

﹡專家表示房產稅法年底初審，料２０２１年一線城市先徵

﹡太保集團啟動核心生產雲建設，布局異地多活數據中心

﹡商務部表示上半年服務貿易進出口同比增８﹒５％創新高

﹡銀保監開展掃黑除惡專項工作，打擊非法放貸保險詐騙

﹡內媒表示反洗錢不達標遭罰，支付寶稱大部分事項已整改

﹡中國７月外匯儲備升至３１１７９﹒５億美元，高預期

﹡外匯局表示國內外因素綜合作用，外儲在波動中保持穩定

﹡國務院表示將通報及召回長生生物境外出口瘋狗症疫苗

﹡中金所表示２年期國債期貨合約將於下周五上市交易

﹡中國再增２２個跨境電商綜合試驗區，北京珠海入選



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒４％，報１０９８３﹒４４點，止兩連升



《其他消息》﹡團結香港基金建議在東大嶼山填海２２００公頃

﹡董建華稱土地是萬物的源頭，政府應在維港外開闢土地；香港民族黨鼓吹港

獨，禁止運作合情合理

﹡劉應彬稱有信心吸納認購需求，無意檢討計劃對象年齡

﹡陳智思稱須有大的空間處理舊區重建及行業發展問題；不相信一兩人的離職

會影響一間公司的運作

﹡陳帆稱紅磡站圖則嚴重偏差，要求解除港鐵人員職務

﹡路政署表示對沙中線工程管理層無信心，因難做更改設計

﹡外匯基金７月底官方外匯儲備資產維持４３１９億美元

﹡中原料再有銀行調整新造按揭Ｐ按及Ｈ按封頂息率

﹡花旗調升按揭最優惠利率及Ｈ按封頂息率

﹡香港中環中心２２樓六伙相連單位公開出售

﹡深股通額度全日用１０﹒８億元；滬股通全日用２１﹒４１億

﹡市建局青山道╱元州街發展項目邀請合作發展意向書

﹡胡應湘斥環保人士只會反對填海，環團批欺凌生態

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