《日出而作》道指升１２６點美匯回軟，馬斯克擬私有化Ｔｅｓｌａ

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２５６２８．９１ 升 １２６．７３點╱０．５０％

標普５００ ２８５８．４５ 升 ８．０５點╱０．２８％

納斯達克 ７８８３．６６ 升 ２３．８８點╱０．３１％

倫敦富時１００ ７７１８．４８ 升 ５４．７０點╱０．７１％

法蘭克福ＤＡＸ １２６４８．１９ 升 ４９．９８點╱０．４０％

巴黎ＣＡＣ４０ ５５２１．３１ 升 ４４．１３點╱０．８１％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１１．３６，歐元兌美元１．１６０６



《最新資訊》﹡評論指出三分鐘收盤競價可加大資金「做收盤價」難度

﹡馬斯克考慮將Ｔｅｓｌａ私有化，刺激股價飆升１１％

﹡軟銀擬分拆通訊業務上市，或成全球最大ＩＰＯ

﹡迪士尼第三季業績失色，ＥＳＰＮ續流失訂戶

﹡伊朗擬以物易物繞過美國石油制裁

﹡特朗普表示與伊朗往來企業將不能進入美國市場

﹡ＰＡＲＫ ＹＯＨＯ Ｍｉｌａｎｏ加推個別貴３％

﹡港元息趨減，專家籲鎖定高息短存

﹡標指逼近紀錄高位，美債收益率上揚

﹡美元回軟，歐元一度觸及近５周高位

﹡國信中心研究員預計下半年ＧＤＰ增長６﹒７％

﹡中環中心２２樓拆售，首錄成交

﹡首都金融（０８２３９）料上半年扭虧為盈

﹡皇璽餐飲集團（０８３００）料首財季轉盈為虧

﹡泰加保險（０６１６１）料上半年淨虧損約５５００萬元

﹡美國公布第二批１６０億美元中國產品徵稅清單

﹡美再對華開刀未打擊離岸人民幣，人行據稱防羊群效應

﹡金利通（０８２５６）覆委會維持展開取消上市地位程序，今早起停牌

﹡前海健康（００９１１）上半年少賺３３％至１２１１萬元，不派息

﹡香港寬頻（０１３１０）逾百億購匯港電訊

﹡勝捷（０６０９０）半年賺１８９０萬坡元跌逾４％，息５﹒７３港仙

﹡馮氏進軍印度電商，ＳｈｏｐＸ獲投資２﹒７億元

﹡匯控（００００５）昨再回購逾３１２萬股，涉逾２２３７萬英鎊

﹡精熙國際（０２７８８）中期少賺０﹒３％，派息維持３﹒５港仙

﹡藍鼎國際（００５８２）菲律賓度假區項目合約仍有效及合法



《國企紅籌》﹡百勤油服（０２１７８）購頁岩氣開發設備，涉資４０７８萬元



《中國要聞》﹡上海作出新部署，防止國企領導人利益衝突

﹡上海攜手小米打造消費電子產業生態鏈

﹡人行劉向民稱應修訂金融領域重要法律，遏制監管套利

﹡滬金融法院案件管轄規定出台Ｐ２Ｐ納入管轄範圍

