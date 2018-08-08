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08/08/2018 09:10

《套期保值－蕭猷華》油價短期走勢轉強

　　《套期保值》油價昨天（７日）上升，紐約期油升１６美仙，收報６９﹒１７美元；布蘭特
期油升９０美仙，收報７４﹒６５。美國能源資料協會月度報告指，美國今年原油產量可能減少
，預計２０１８年產量增加１３１萬桶至每日１０６８萬桶，較之前預估的增加１４４萬桶至
１０７９萬桶為少。
　　美國上周原油庫存意外減少６００萬桶，比預期減少３２０萬桶為多。料紐約期油在每桶
６８美元支持強，短線走勢轉強。《興業金融期貨投資服務部董事　蕭猷華》

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