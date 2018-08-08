《套期保值－蕭猷華》油價短期走勢轉強

《套期保值》油價昨天（７日）上升，紐約期油升１６美仙，收報６９﹒１７美元；布蘭特

期油升９０美仙，收報７４﹒６５。美國能源資料協會月度報告指，美國今年原油產量可能減少

，預計２０１８年產量增加１３１萬桶至每日１０６８萬桶，較之前預估的增加１４４萬桶至

１０７９萬桶為少。

美國上周原油庫存意外減少６００萬桶，比預期減少３２０萬桶為多。料紐約期油在每桶

６８美元支持強，短線走勢轉強。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》

