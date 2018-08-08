【新股上市】消息指，字節跳動通過非公開發行方式籌資３０億美元

《經濟通通訊社８日專訊》據外地傳媒引述未具名人士的話報道稱，營運《今日頭條》及《

抖音》的北京字節跳動科技已開始進行股權融資，通過非公開發行方式籌資３０億美元，對公司

估值最高或達到７５０億美元。這是在潛在香港ＩＰＯ之前開展的融資。

據悉，該公司料將把所融資金用於全球擴張和投入國內應用程序，目前為止籌到的資金大部

分來自國際投資者，包括紅杉資本，Ｇｅｎｅｒａｌ Ａｔｌａｎｔｉｃ和ＫＫＲ。（ｍｌ）

