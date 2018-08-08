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即市新聞

08/08/2018 09:22

美股續反彈，騰訊漲近３％，港股高開２２４點報２８４７３

　　《經濟通通訊社８日專訊》隔晚美股繼續上揚，電動汽車商特斯拉有傳私有化，刺激股價升
近１１％收市，道指方面則見三連升，最多升１９０點報１５６９２，惟尾市升幅收窄，但最終
仍升１２６點或０﹒５％，收報２５６２８點。納指則升２３點或０﹒３１％，報７８８３點，
　　港股夜期升１３５點或０﹒４８％報２８３３９點，高水９０點。港股ＡＤＲ比例指數升０
﹒３８％或１０６點，收報２８３５５點。
　　港股高開２２４點報２８４７３點，收復１０天線（２８３１７點）及２０天線
（２８３５４點）。國指升７４點報１０９４０點。
　　騰訊（００７００）連漲三日累升３﹒５％後，現續走高２﹒６９％，報３６６﹒６元。瑞
聲（０２０１８）反彈２﹒９９％，報９９﹒９元，暫表現最佳藍籌。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　７２﹒５０元　　　下跌０﹒４８％
　　港交所　（００３８８）　２２７﹒００元　　　上升０﹒０９％
　　建設銀行（００９３９）　　　７﹒１０元　　　上升０﹒５７％
　　中國移動（００９４１）　　７０﹒５０元　　　上升０﹒７１％
　　友邦保險（０１２９９）　　６８﹒６５元　　　上升０﹒７３％
　　工商銀行（０１３９８）　　　５﹒８５元　　　上升０﹒８６％
　　中國平安（０２３１８）　　７２﹒００元　　　上升１﹒４１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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