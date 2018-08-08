《盤後部署》港股成交仍弱北水續流走，短期將維持反覆震盪



《經濟通通訊社８日專訊》美股連日造好，昨日（７日）受亞馬遜、Ａｌｐｈａｂｅｔ及微

軟帶動下，加上美股次季業績不俗，市場對美國經濟復甦愈見樂觀，道指昨日升１２６點，報

２５６２８點。標指漲８點，報２８５８點。納指揚２３點，報７８８３點。

港股今周連日出現反彈，今早高開２２４點報２８４７３點，一度收復１０天線

（２８３０６點）及２０天線（２８３４９點），但該高位已是全日最高位，隨著內銀股未能跟

上大市走勢，重磅股又個別發展，港股高開後反覆回落，一度倒跌２４點，低見２８２２４點。

幸騰訊（００７００）表現強勢，石油股亦再次反彈，港股午後亦能大致維持升勢，全日漲

１１０點或０﹒４％，報２８３５９點。全日總成交９３１億元，較昨日增加近５％。

國企指數報１０９０１點，升１﹒５３％或１６４點。上證綜合指數收報２７７９點，升

７４點或２﹒７４％。



＊美國本周公布的物價數據，將左右美匯走勢＊



美匯指數於本周一（６日）高見９５﹒５１５，並逼近上月１９日觸及的逾一年高位

９５﹒６５後反覆回落，今日更一度跌穿９５關，低見９４﹒９９４。事實上，近日美匯走弱，

人民幣跌勢亦見喘穩，美元兌離岸人民幣（ＣＮＨ）由上周五（３日）創下的全周高位６﹒９１

２７大幅回落，今日更低見６﹒８０６１。人民幣貶值壓力緩和下，加上騰訊亦從低位反彈，以

及內地將加碼投資基建穩增長的消息刺激，港股過去兩日更累升約５７２點。

美國明後日將公布多項經濟數據，包括周四（９日）的上周新申領失業救濟人數和７月生產

物價指數（ＰＰＩ），以及周五的７月消費物價指數（ＣＰＩ）與７月實質平均周薪，以評估美

國最新通脹情況，預期數據公布前，美匯指數較難有突破。然而，若上述多項數據均優於預期，

美匯應有力突破９５﹒６５，即逾一年高位，屆時人民幣跌勢會再次加劇，從而影響港股走勢。



＊中方開始就貿戰展開反擊，資金未回流股市＊



持續困擾市場的中美貿易戰有最新發展，美國再次向中國實施新的貿易裁決，決定向中國約

１６０億美元的進口商品徵收２５％的關稅，關稅清單涵蓋中國的電子徵品、塑料制品、化學品

和鐵路設備等範圍廣泛商品，並將於８月２３日正式實施。此前美國已於上個月向３４０億美元

進口自中國的商品加徵關稅。

另一方面，中方在貿易戰立場上亦一改其低調態度，於上周五宣布對最新一批價值６００億

美元的美國進口商品，施加５至２５％不等的報復性關稅。隨著中國展開反擊，中美貿易戰未有

明顯降溫，特朗普仍有機會會對２０００億美元的中國進口商品徵稅，加上貿易戰對中國的影響

仍未浮現，要資金回流股市言之尚早。

港股雖已連升三日，但成交未有完全配合，過去兩日成交均不到９００億元，今日成交則勉

強超過９００億元。此外，北水連續三日錄得淨流出，過去兩日分別錄得淨沽盤１３億人民幣及

８４００萬人民幣，今日則錄得近７億人民幣淨沽盤，反映資金未有出現顯著撈底跡象，市場取

的上升軌道。（ｔｔ）

