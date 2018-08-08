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即市新聞

08/08/2018 08:59

香港寬頻（０１３１０）逾百億購匯港電訊

　　《經濟通通訊社８日專訊》香港寬頻（０１３１０）宣布，直接全資附屬ＭＬＣＬ向
ＴＰＧ　Ｗｉｒｅｍａｎ及Ｔｗｉｎ　Ｈｏｌｄｉｎｇ，購買ＷＴＴ　Ｈｏｌｄｉｎｇ的全部已
發行股本，代價５４﹒９億元，其中３５﹒５億元透過配股支付，而１９﹒４億元透過發行零息
貸款票據結付。
　　香港寬頻以每股１１﹒６元，即較前收市價折讓５﹒４％，向ＴＰＧ　Ｗｉｒｅｍａｎ及
Ｔｗｉｎ　Ｈｏｌｄｉｎｇ各配發１﹒５３億股，各佔擴大後股本１０﹒３４％。而向兩者發行
之貸款票據本金額均為約９﹒７億元，可轉換為股份。假設賣方貸款票據按換股價每股１１﹒６
０元悉數轉換，則貸款票據將可轉換為約１﹒７億股股份，佔公司擴大後股本約１１﹒３１％。
緊隨配股及轉換票據後，ＴＰＧ及Ｔｗｉｎ於公司持股量均為１６％。
　　另外，作為交易一部分，公司將承擔ＷＴＴ　Ｈｏｌｄｉｎｇ現有債務６﹒７億美元，相當
約５２﹒６億元。即ＷＴＴ優先票據的未償還金額，但不包括ＷＴＴ集團於今年６月３０日的現
金及現金等價物約２﹒６億元。
　　ＷＴＴ主要從事透過其香港全資附屬匯港電訊，向主要位於香港的商業通訊市場提供電訊服
務。
　　建議交易有可能令集團於企業解決方案市場的規模增加一倍以上，擴大其網絡覆蓋面及客戶
群。（ｆｆ）

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