《談國論企－黎偉成》人行續逆周期調節保幣值穩定

《談國論企》中國人民銀行２０１８年８月６日起將遠期售匯業務的外匯風險準備金率調整

為２０％，作為貿易摩擦和國際匯市變化等因素，影響到外匯市場出現的一些順周期波動的應對

政策性策略。央行還會在下半年在有需要時採取有效措施進行逆周期調節，相信此舉會使人民幣

匯率可以保持相對的穩定性，為國民經濟穩中求進發展提供良好基石。



＊外匯風險準備金率上調降槓桿抗貿戰＊



山雨欲來風滿樓。人行於８月３日發出《決定將遠期售匯業務的外匯風險準備金率調整為

２０％》的通知，乃及時、有效應對國際間時弊對匯率影響之舉，重點有：

最是重要之處，當然是（一）為戰而有備，所戰者，就是通知所指的「貿易摩擦和國際匯市

變化」之情，即使言非直指，惟誰也不會不知道到「貿易摩擦」肯定是特朗普自３月初開始對特

別是中國掀發的貿易戰，甚至是科技戰以及投資封閉等窮凶極惡的狙擊，並引發到國際外匯市有

新的變化，而美元再度成為國際資金的「避難所」，使尤其是新興國家為主的許許多多貨幣匯價

受到不同形式「走資」壓力，而人民幣對美元價格在最近好幾個月反覆下行，很大程度因企業的

遠期購匯而非現匯以規避風險未來或然風險的「順周期」引發的「羊群效應」影響，促銀行不得

不作即市購匯作準備，使即期匯率拉動遠期匯率出現非正常的波動。此為剛形成不太長時間的順

周期「羊群效應」，可通過法制、規條底下的及時應對以紓壓。

由是（二）人行決定於２０１８年８月６日起「將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從０調

整為２０％」，目的就是要通過降低銀行購匯的槓桿緩和人民幣匯率漸受的壓力，此因外匯風險

準備金率（１）如繼續保持０的水平，銀行購匯的槓桿比率是１００％，而（２）準備金率調高

至２０％，就會使銀行的購匯槓桿比率降低至８０％，減少匯市不必要的即期購匯行為，甚至緩

和順周期「羊群效應」所造成的不必要壓力。

需要高度留意者，為（三）人行下一步應對「順周期」的政策與策略，為「將繼續加強外匯

市場監測，根據形勢發展需要採取有效措施進行逆周期調節，維護外匯市場平穩運行，保持人民

幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定」，即：以「逆周期」舉措，繼續應對不正常的「順周期」

可能產生的強烈和不必要的「羊群效應」。

此舉是要「根據形勢發展需要採取有效措施進行」，暗示人行估計貿易摩擦和國際匯市變化

「也許會在下半年揮之不散」，要確保銀行進行適當和合理的預購行動。此舉主要是在「為防範

宏觀金融風險，促進金融機構穩健經營，加強宏觀審慎管理」的同時，要「維護外匯市場平穩運

行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定」。

人行是於２０１７年９月起調整外匯風險準備金率調整為０，以改變前期為抑制外匯市場順

周期波動出台的逆周期宏觀審慎管理措施。



＊續逆周期調節穩幣值推經濟穩中求進發展＊



相關措施是因人行於２０１５年發布的《關於加強遠期售匯宏觀審慎管理的通知》的文件，

要求「對開展代客遠期售匯業務的金融機構收取外匯風險準備金，準備金率暫定為２０％」，如

今乃回復於２０１５年時的原有水平。

要回復遠期售匯業務的外匯風險準備金率到０水平，就得如（四）通知所陳述「今年以來，

外匯市場運行總體平穩，人民幣匯率以市場供求為基礎，有貶有升，彈性明顯增強，市場預期基

本穩定，跨境資本流動和外匯供求也大體平衡」之情。此該為很有可能發生的事情，問題是特朗

普仇華制華就是要美國共和黨爭取在１１月份的美國中期選舉中取得美國國會大多數議席的其中

「因由」，故「貿易摩擦和國際匯市變化」當不會減，反而頗有可能一波又一波的升級，人行繼

續採取必要的維持市場秩序措施，是必然而然之舉也。

按：中國人民銀行在２０１５年發布的《關於加強遠期售匯宏觀審慎管理的通知》的文件，

要求對開展代客遠期售匯業務的金融機構收取外匯風險準備金，準備金率暫定為２０％。金融機

構自購在央行的外匯風險準備金凍結期為１年，利率為０。關於外匯風險準備金的通知中指出，

金融機構外匯風險準備金交存額依據上月遠期售匯簽約額確定。代客遠期售匯業務按美元計算交

存外匯風險準備金，非美元幣種業務折算成美元交存。各種貨幣之間的折算率按每月外匯局公布

的《各種貨幣對美元折算率》計算。未公布折算率的，參照外匯局確定各種貨幣對美元折算率的

方式計算。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

