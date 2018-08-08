《外匯達仁－盧楚仁》商品貨幣命運各異

《外匯達仁》澳元和加元雖然同屬商品貨幣，但最近這兩日走勢卻天與地。首先，澳洲儲備

銀行議息後一如所料，維持利率在１﹒５％不變，但澳元匯價並沒因此而受壓，反過來見底後反

覆向上，主要是受以下因素所支持：



第一：內地Ａ股市場昨日（７日）創下２６個月以來最大的單日升幅。

第二：中國人民銀行要求銀行間，要防範人民幣市場出現羊群效應，並表示有信心維持人民

幣穩定，星期一早上更召集１４間參與人民幣中間價的銀行開會，反映人民銀行有決心不讓人民

幣貶值。

第三：基本及貴金屬在美元轉弱下亦出現全面反彈。



上述三大因素均利好澳元走勢，再加上美元亦漸漸回落，所以澳元兌美元有機會向上突破

０﹒７４８４，而結束最近的區間橫行。以短線操作來說，若澳元兌美元向上突破０﹒７４８４

的話，便可順勢追揸上０﹒７６７５。



在加元方面則持續受壓，主要受加拿大和沙地阿拉伯的外交風波惡化所引致。因人權問題，

加拿大和沙地繼互相驅逐對方大使後，沙地阿拉伯國營航空更宣布，暫停往返加拿大多倫多的航

班，而沙地教育部亦宣布將調走在加拿大讀書的數千名沙地留學生到其他國家，沙地阿拉伯政府

更嚴厲批評加拿大干涉其內政，將會凍結和加拿大的所有貿易往還。另一方面，加拿大外長方衛

蘭更強硬回應沙地，說加拿大會捍衛人權及立場不會因此改變。受消息拖累下，加元一度急跌超

過１００點，估計兩個關係會有進一步惡化的危機，因此，亦不排除美元兌加元會挑戰

１﹒３３００關口。《艾德證券期貨首席投資策略師 盧楚仁》

