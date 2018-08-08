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即市新聞

08/08/2018 16:30

銀娛：７月中場收益亦不錯，不擔心貿易戰和貨幣戰影響下半年收益

　　《經濟通通訊社８日專訊》銀娛（０００２７）主席呂志和於中期業績記者會表示，銀娛博
彩收益數字上半年不差，即使市場憂慮貿易戰和貨幣戰帶來的影響，但相信隨著澳門的進步，港
珠澳大穚和高鐵的落成，對澳門有良好的影響，相信下半年博彩收益會向好。
　　他又指，人民幣貶值是「大是大非」，商人猜度不了。
　　被問及現時股價不斷上升，集團會否拆細股份吸引更多投資者，但呂志和指，現時投資者對
集團有信心，沒有需要做這些小動作，說笑指當股價去到２００元或者會考慮。
　　呂耀東又指，銀河的第三和第四期發展會斥資不少於４５０億，隨著政府的政策推出，申請
時間或會延長，預期第三期將在２０２０年推出，而第四期則在２０２１年推出。
　　被問及新昌有否參與三和四期的項目，他指，新昌正參與第四期的建設及建造，他們會視乎
判頭表現而決定是否繼續合作，但目前未見有改變。
　　雖然近來人民幣貶值，他表示，但未見對集團的影響，指匯率有高有低，但對澳門中產的消
費力有信心。而剛完結的世界盃，他指對賭收有輕微影響，但７月中場收益亦不錯，有強勁增加

　　呂志和被問及會否退休，他指他喜歡閒時回公司與員工傾談，表示體力還可以的時候繼續職
務，暫不打算退休。（ｊｏ）

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