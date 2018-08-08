《午市前瞻》踏入業績期，投資者信心增加，港股二萬八料見支持

《經濟通通訊社８日專訊》美股昨晚造好，特斯拉獲私有化計劃刺激股價升近１１％收市，

三大指數高收。道指升０﹒５％報２５６２８點，納指升０﹒３１％報７８８３點，標普升

０﹒２８％報２８５８點。

港股今早高開２２４點報２８４７３，已為早市最高位。「三桶油」受內地期油上升影響而

繼續落鑊，惟內地Ａ股走勢乏力，拖累港股表現，一度倒跌２４點報２８２２４，惟在騰訊（０

０７００）上升持續下，港股最終午收報２８３６８點，升１１９點或０﹒４２％。滬指午收市

跌８點或０﹒３２％，報２７７０點。國企指數報１０９２０，升０﹒５％或升５４點。

重磅股方面，騰訊重返３６０關口，並一度高見３６６﹒６元，中午收市升１﹒９６％，報

３６４元。匯控（００００５）放榜後股價持續疲弱，半日無升跌報７２﹒８５元。友邦

（０１２９９）及中移動（００９４１）股價未見波幅，半日分別升０﹒０７％及跌

０﹒１４％，報６８﹒２元及６９﹒９元。另外，港鐵（０００６６）受沙中線醜聞影響，半日

急跌２﹒４５％，報４１﹒７５元。



＊中資油股續上，人民幣反彈內房微升＊



近日國際地緣政治緊張，加上隔晚上海期油價格曾見５５０元人民幣高位，今早「三桶油」

及各油服股都落鑊起，中海油（００８８３）彈２﹒０２％，報１３﹒１４元。中石油（００８

５７）揚２﹒７２％，報６﹒０４元。中石化（００３８６）升０﹒９３％，報７﹒６１元。中

海油服（０２８８３）抽升１０﹒４８％，報７﹒８元。山東墨龍（００５６８）微升

０﹒７４％，報１﹒３７元。安東油服（０３３３７）急漲６﹒４８％，報１﹒１５元。

人民幣價格現反彈，內房股只見輕微升幅，中國恆大（０３３３３）昨日炒盈喜消息急升逾

兩成後，今日再漲，半日升１﹒９８％，報２５﹒７元。中海外（００６８８）跌１﹒４７％，

報２３﹒４５元。碧桂園（０２００７）升０﹒８６％，報１１﹒７元。潤地（０１１０９）下

跌０﹒８９％，報２７﹒８元。世房（００８１３）上升１﹒４％，報２１﹒７元。龍光地產（

０３３８０）揚１﹒３３％，報９﹒１２元。



＊恆指季檢在即，部分大市值股份異動＊



太古Ａ（０００１９）明日將放榜，今早股份創兩年新高後升幅收窄，半日仍漲

０﹒５２％，報８７﹒２５元；太古股Ｂ（０００８７）無升跌，報１４﹒１６元。同系股份方

面，港機工程（０００４４）微升０﹒０７％，報６９﹒３元。國泰航空（００２９３）微跌０

﹒５％，報１２﹒０２元。太古地產（０１９７２）軟０﹒１６％，報３１﹒０５元。

恆指季檢本周五（１０日）收市後公布結果，部分市值逾千億元的公司，被市場選為具備染

藍條件的股份，今早該類股份見輕微作動。中國燃氣（００３８４）急漲３﹒２８％，報

３１﹒４５元。中國生物製藥（０１１７７）升０﹒７９％，報１０﹒１６元。融創

（０１９１８）升０﹒２１％，報２３﹒７５元。安踏體育（０２０２０）揚１﹒９２％，報

３９﹒９元。申洲國際（０２３１３）跌０﹒５４％，報９２﹒３５元；

另外，今日上市的中國鐵塔（００７８８）雖然招股反應冷淡，但依然穩守招股價，半日平

收１﹒２６元。百濟神州（０６１６０）則失守，半日收報１０６﹒７元，較招股價１０８元微

跌１﹒３元或１﹒２％。



＊岑智勇：騰訊放榜後部署，目標３８０元＊



港股無懼貿易戰，今早高開收復１０天線及２０天線（目前分別為２８３０７點及

２８３５０點），南華金融集團高級策略師岑智勇向《經濟通通訊社》表示，投資者或受共和黨

的「金主」，反對特朗普政府打貿易戰，為中美貿戰「降溫」之影響，對大市重拾信心。另外，

他續指，早前多家企業發盈喜，亦會於本月陸續公布業績，相信有助予投資者信心入市。港股預

期支持位會於２８０００點，阻力位會於２９０００點。

板塊方面，岑智勇認為騰訊遊戲《絕地求生》雖然大熱，但未能有商業牌照不能收費是無助

其發展，加上其遭中金從首選名單中剔除，建議投資者可待騰訊於本月１５日放榜屆時再作部署

。展望其目標價為３８０元，支持位於３５０元。但他認為，Ｇｏｏｇｌｅ或入內地市場對騰訊

影響不大，反而對百度會構成大競爭。

回應恆指季檢本周五收市後揭盅，對於部分具備染藍條件的股份，岑智勇表示對內房及醫療

股有信心，看好融創、恆大及中生製藥，另外亦對安踏有信心。（ｋｔ、ｕｌ）

