《美元走勢－羅明立》美匯試衝阻力無功而還，可小注沽美元兌日圓

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１１﹒４４ １１０﹒８４ １１０﹒８７

歐元╱美元 １﹒１６２８ １﹒１６００ １﹒１６１８

英鎊╱美元 １﹒２９６０ １﹒２９２８ １﹒２９３５

美元╱瑞郎 ０﹒９９５５ ０﹒９９３８ ０﹒９９４０

美元╱港元 ７﹒８４９７ ７﹒８４７８ ７﹒８４９４



《美元走勢》美國周一（６日）重新對伊朗展開制裁，特朗普表示願意跟伊朗商討新的核協

議，但就被伊朗拒絕。不過美股就繼續造好，油股上升支撐大市，而憧憬中國放水，內地股市反

彈亦帶動周邊市場上升。昨日（７日）環球經濟數據不多，美匯指數挑戰９５﹒６０阻力再次失

敗，非美貨幣借補倉盤而有反彈，歐元重上１﹒１６，澳元及紐元亦見反彈，英鎊則繼續疲弱。

美匯再次在６月以來的阻力無功而還，好友自然失望，但只要能守住９４﹒７０，仍然有力

而次試衝阻力。整體市況無太多新消息令行情比較沉悶，但暑假快將結束，大行交易員會有新炒

作，相信匯市即將迎來一輪新行情，美元若未能盡快上破阻力，反而掉頭回落的話，美匯將出現

圓頂形態，因此需密切留意９４﹒７０，９４﹒００兩個支持位。美元兌日圓近期一直守住５０

天線，若跌穿１１０﹒５０，不妨小注試空美元，放５０點子止蝕便可。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 追沽美元 １１０﹒５０ １０９﹒４０ １１１﹒００

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１６００ １﹒１４５０ １﹒１６５０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

