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即市新聞

08/08/2018 17:19

《美元走勢－羅明立》美匯試衝阻力無功而還，可小注沽美元兌日圓

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１１﹒４４　　　１１０﹒８４　　　１１０﹒８７
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１６２８　　　１﹒１６００　　　１﹒１６１８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９６０　　　１﹒２９２８　　　１﹒２９３５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９５５　　　０﹒９９３８　　　０﹒９９４０
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４９７　　　７﹒８４７８　　　７﹒８４９４

　　《美元走勢》美國周一（６日）重新對伊朗展開制裁，特朗普表示願意跟伊朗商討新的核協
議，但就被伊朗拒絕。不過美股就繼續造好，油股上升支撐大市，而憧憬中國放水，內地股市反
彈亦帶動周邊市場上升。昨日（７日）環球經濟數據不多，美匯指數挑戰９５﹒６０阻力再次失
敗，非美貨幣借補倉盤而有反彈，歐元重上１﹒１６，澳元及紐元亦見反彈，英鎊則繼續疲弱。
　　美匯再次在６月以來的阻力無功而還，好友自然失望，但只要能守住９４﹒７０，仍然有力
而次試衝阻力。整體市況無太多新消息令行情比較沉悶，但暑假快將結束，大行交易員會有新炒
作，相信匯市即將迎來一輪新行情，美元若未能盡快上破阻力，反而掉頭回落的話，美匯將出現
圓頂形態，因此需密切留意９４﹒７０，９４﹒００兩個支持位。美元兌日圓近期一直守住５０
天線，若跌穿１１０﹒５０，不妨小注試空美元，放５０點子止蝕便可。

　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　追沽美元　　１１０﹒５０　　　１０９﹒４０　　　１１１﹒００
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１６００　　　１﹒１４５０　　　１﹒１６５０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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