《經濟通通訊社８日專訊》國泰（００２９３）公布截至今年６月底止之中期業績，虧蝕收
窄至２﹒６３億元，去年同期蝕２０﹒５１億元。期內每股基本虧損６﹒７仙，派中期股息
０﹒１元。
期內，收益總額５３０﹒７８億元，按年升１５﹒７％；營業溢利６﹒９７億元，去年營業
虧損１７﹒０４億元。（ｈｏ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
08/08/2018 12:04
國泰（００２９３）中期虧蝕減少至２﹒６３億元，派息１０仙
《經濟通通訊社８日專訊》國泰（００２９３）公布截至今年６月底止之中期業績，虧蝕收
窄至２﹒６３億元，去年同期蝕２０﹒５１億元。期內每股基本虧損６﹒７仙，派中期股息
０﹒１元。
期內，收益總額５３０﹒７８億元，按年升１５﹒７％；營業溢利６﹒９７億元，去年營業
虧損１７﹒０４億元。（ｈｏ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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