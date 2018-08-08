國泰（００２９３）中期虧蝕減少至２﹒６３億元，派息１０仙

《經濟通通訊社８日專訊》國泰（００２９３）公布截至今年６月底止之中期業績，虧蝕收

窄至２﹒６３億元，去年同期蝕２０﹒５１億元。期內每股基本虧損６﹒７仙，派中期股息

０﹒１元。

期內，收益總額５３０﹒７８億元，按年升１５﹒７％；營業溢利６﹒９７億元，去年營業

虧損１７﹒０４億元。（ｈｏ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

