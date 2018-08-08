港交所（０３８８）中期賺５０﹒４１億元升４４％，派３﹒６４元

《經濟通通訊社８日專訊》港交所（００３８８）公布截至本年６月３０日止中期業績，純

利５０﹒４１億元，按年增長４４％，每股盈利４﹒０７元，中期息３﹒６４元。

期內，收入及其他收益８１﹒９４億元，增長３２％，ＥＢＩＴＤＡ為６２﹒７６億元，增

長４０％。（ｈｏ）



＊有關業績的詳情，請參閱公司正式之通告＊

