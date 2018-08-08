銀娛（２７）中期賺７２億增５６％，不派中期息，派特別息５０仙

《經濟通通訊社８日專訊》銀娛（０００２７）公布截至本年６月底止半年業績，股東應佔

溢利按年增５５﹒６２％至７２﹒０６億元，每股賺１﹒６７元，派特別息０﹒５元，不派中期

息。

期內收益增長２４﹒５１％，至２８０﹒５８億元。（ｈｏ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

