《再戰明天》內地公布通脹率，太古系、宏利、港鐵和九倉派業績

《經濟通通訊社８日專訊》明日，新西蘭央行議息，內地公布通脹率。



＊新西蘭公布官方指標利率，內地公布通脹率＊



在外圍重要經濟活動上，明日，菲律賓央行舉行貨幣政策會議。

在數據方面，本港時間明早５：００ａｍ，新西蘭公布官方指標利率，料維持於１﹒７５％

。７：５０ａｍ，日本公布６月核心機械訂單，月率跌幅料由３﹒７５％收窄至１％；年率料由

１６﹒５％降至１０﹒５％。日本７月貨幣供應Ｍ２年率料由３﹒２％降至３﹒１％；貨幣供應

Ｍ３年率料維持於２﹒７％。

９：３０ａｍ，中國公布７月消費者物價指數，年率料由１﹒９％升上２％；生產者物價指

數年率料由４﹒７％下滑至４﹒５％。

明午１：４５ｐｍ，瑞士公布７月失業率，料維持於２﹒４％；失業率（經季節調整）料維

持於２﹒６％。



＊太古系、宏利、港鐵和九倉派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：太古（０００１９）、太古地產（０１９７２）、宏利金

融（００９４５）、中芯國際（００９８１）、港鐵公司（０００６６）、越秀交通基建

（０１０５２）、佐丹奴國際（００７０９）、中外運航運（００３６８）九龍倉集團

（００００４）。

明日，毛記葵涌（０１７１６）和光大證券（０６１７８）開股東會。（ｈｏ）

