《小傳日記》ＱＱ表現ＯＫ勁，帶動魚缸三連升！



《小傳日記》花旗國「鋼鐵人」馬斯克噚晚（７日）推文話計劃私有化電動汽車商特斯拉，

刺激股價升近１１巴仙收市，道指就見三連升，進帳１２６點，同一時間納指亦升２３點。魚缸

受外圍刺激、以及重磅藍戰士ＱＱ（００７００）發力之下，今朝亦高開２２４點報

２８４７３已係全日最光輝嘅一刻，不過唔係所有藍戰士都上升，除咗小象（０００１１）、

ＱＱ、超人１號（００００１）、中電（００００２）等藍戰士因為有業績支持而衝前外，另一

Ｄ藍戰士如內地磚頭中海外（００６８８）、潤地（０１１０９）及砵砵車就被淡友大大力沽售

，拖返低魚缸升幅。最終魚缸埋單計仲有１１０點或０﹒４巴仙落袋，報２８３５９點，成功三

連升累計飛起２﹒５巴仙或６８２點，收復十天（２８３０６點）、廿天線（２８３４９點），

主板成交９３１億銀多近５巴仙。

國貨方面就錄３５點或０﹒３巴仙進帳，報１０９０１點。滬指就唔見１﹒３巴仙或３５點

，報２７４４點。



＊港鐵鑊鑊甘唔容易甩身，ＱＱ有啲力重返３６０＊



港鐵（０００６６）噚日突然停牌，爆出沙中線工程紀錄造價嘅問題。究竟港鐵馬時亨點解

堅持留低？係愛啊？定責任啊？佢好確定咁答係後者。港鐵今日復賽，個價亦都碌咗落去，全日

收報４１﹒７銀，唔見近３巴仙。

生發發（００３８８）今日中午派咗成績表，半年盈利勝預期，摩通都立即出報告讚佢，話

半年魚缸交易量好叻仔啊、阿爺成日都搵「北水」同佢「補習」，所以先咁好成績，所以全日收

市飛起近１巴仙，報２２９銀。另外，下星期三（１５日）都到ＱＱ派成績，唔知呢隻企鵝仔表

現點，但佢今日都彈返上「叁碌拎」關，全日漲近２巴仙，報３６４銀。



＊領展常回購升幅不斷有，阿爺又出手磚頭向下走＊



領展（００８２３）今個月５度回購，呢個價位都繼續回購不斷，畀足晒信心缸友，所以缸

友放心追入，股價再走上逾１巴仙，仲一度去到上市新高７８﹒２５銀插旗，埋單計報

７７﹒８５銀。

部分藍戰士放完榜就被人熱炒，當中超人１號放榜後就一直造好，今再飛起近２巴仙，報

９０﹒１５銀，四日連升近９巴仙。小象就飛起近２巴仙，去到２１６銀喺上市新高位插旗，成

為「小飛象」！

另一方面，阿爺加大樓市調控，神州磚頭又遇上阻力，中海外直頭碌低近３巴仙，報

２３﹒１５銀，係是日第二差藍戰士。潤地（０１１０９）、碧桂園（０２００７）各唔見約２

至於焦點新丁祖國鐵塔（００７８８）今日掛牌，收報１﹒２６銀平招股價。持祖國鐵塔大

股嘅祖國移動（００９４１）靠穩報７０﹒１銀。



＊銀娛成績靚國泰生壞命，長汽吉利弱股價繼續削＊



今日中午幾間大企放榜，賭仔阿哥銀娛（０００２７）中期純利增長５６巴仙，哇！缸友一

聽到重唔立即追貨咩！股價全日彈逾４巴仙，報５９﹒７５銀，係全日最靚仔藍戰士。屐飛

（００２９３）同樣都喺中午放榜，雖然燃油對沖虧損減少咗近八成，但虧損依然有２﹒６３億

，所以屐飛午後股價都要碌低，全日收市唔見近２巴仙，報１１﹒８６銀。

砵砵車方面近期都係積弱，長汽（０２３３３）７月份產量唔見逾６個巴仙，大行中銀國際

大劈其他屐，由７銀降到５銀，令長汽股價午後跌幅擴大，收市跪低近一成，報４﹒７５銀，係

表現最差國貨佬。連帶吉利（００１７５）都被拖累，收市挫１巴仙，報１６﹒８銀。



＊齊買發電廠龍源升得爽，油佬急住彈油服唔懶散＊



近排個魚缸同林峯一樣，都係咁Ｃｈｏｋ，唔少人入返小小公用股定下驚，而今日龍源電力

（００９１６）出咗個七月份成績表，睇到發電量按年升１４巴仙，大孖沙交銀國際撲出嚟唱好

埋一份，今日呢間發電廠嘅股價同佢個發電量一樣咁醒目，收市抽升逾３巴仙，報７﹒３６銀。

雖然已經立咗秋，但天氣鬼死咁熱，用電量一定唔低，其他內地發電廠都跟住升，潤電

（００８３６）升近２巴仙，報１５﹒１２銀；華電國際（０１０７１）及華能國際

（００９０２）齊齊漲逾１巴仙，分別報３﹒５４銀及５﹒５３銀；大唐發電（００９９１）都

有近１巴仙落袋，報２﹒１５銀。

國際局勢方面，受到花旗國要同伊朗隻抽影響，油價顯示輕微升溫，而神州呢邊油價，目前

華東上海期油觸及５５０銀人仔關口位，預料未來一兩日油價高溫情緒持續，市民要做好熱浪預

防準備，本港各油股溫度都持續上揚，請大家小心。中海油（００８８３）抽升近２巴仙，報

１３﹒０８元；中石油（００８５７）急彈逾３巴仙，報６﹒０７銀；中石化（００３８６）微

漲近１巴仙，報７﹒６銀。另外，中海油服（０２８８３）直飛逾１０巴仙，報７﹒８銀；中石

化油服（０１０３３）上跳近５巴仙，報１﹒０６銀。請請！



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