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即市新聞

08/08/2018 13:19

《真知灼見－溫灼培》美元回調壓力漸現

　　《真知灼見》自美國四處燃點起貿易戰的火頭，美元匯價便明顯走強。出現這情況中原因簡
單。首先美國向以擁有龐大貿赤。這意味因貿易美國一直有著巨大資金流失。一旦因貿易戰而導
致大家貿易減少，這反可減少美國因貿赤而流走的資金。相反，向以受惠於國際貿易而擁大量資
金流入的國家，則會因為貿易戰而導致資金減少進入。這反差明顯利好美元。其次，貿易戰會同
時破壞全球投資氣氛。這有助增強美元的避險角色令美元走強。

＊等待美國７月貿易數字＊

　　不過，從上周美國公布的６月貿赤數字中不難發現，美國６月貿赤高企４６３億美元，較５
月份貿赤４３２億美元要大。但６月初美國除了給予其盟國豁免，基本上已對全球鋼鋁進口徵重
關稅。也是說從初步數字看，似乎美國未能因加徵關稅得到任何利益。或許，６月份數字未夠全
面。但從７月１日起，美國已取消對其盟國（當中包括加拿大及歐盟）的鋼鋁關稅豁免。加上由
７月６日起，美國更對３４０億美元來自中國的總貨值徵２５％關稅。所以待下月美國公布的７
月份貿易數字，屆時將更能反映貿易戰對美國經濟帶來的影響。

＊美元調整幅度未必太大＊

　　整體上，由於現階段的數字未能反映美國真正能受惠於貿易戰，加上過去一個月歐美股市相
對穩定，使美元的資金避難所角色減退，提防美匯指數在靠近９５﹒５０指數點高位或有調整壓
力。但就是美元調整，料幅度未必大，相信於９４美匯指數點會找到一定支持。因昨晚美國貿易
代表辦公室已宣布對第二程序中國１６０億美元總貨值的進口徵２５％關稅行動將於本月２３日
執行。在中美貿易戰有機會擴大的陰霾下，料也會紓緩美元調整壓力。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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