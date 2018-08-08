《嬈望大中華－彭藹嬈》中美貿易戰將演變成投資戰？

《嬈望大中華》美國向價值２０００億美元的中國進口商品徵收的關稅由１０％提高至

２５％，而中國亦同樣地對６００億美元的美國進口商品徵收２５％的關稅作為報復，並將在美

方的加徵關稅措施生效後即行實施。

與此同時，為了減緩人民幣兌美元的貶值速度，中國人民銀行在遠期售匯業務的外匯風險準

備金從０％增加至２０％。

筆者認為中國採用「組合」政策以應對貿易戰的影響：一方面是對美國提高關稅作出報復，

另一方面即使在不斷升級的貿易戰中，亦有助防止資本流出境外。



＊更重要的是接下來會怎樣發展＊



筆者希望通以下問題以推算中國的後續應對策略：

１）２０％的準備金是否足以減緩人民幣貶值速度？

我們認為此政策的有效性將會是短暫的。貿易戰升級意味著全球經濟轉差，加上美元具有避

險貨幣的角色，所以在未來日子應會繼續走強。

當２０％的準備金都不足以放緩人民幣貶值速度時，人民銀行接下來所採取的應對措施將會

是在每日人民幣定盤公式中加進「逆周期因子」。「逆周期因子」就如黑盒子般，令市場不能預

估人民幣的定盤價，所以人民銀行將可以自行「調定」其每日的定盤價。筆者預計，如果人民幣

兌美元匯率在上一個交易日快速貶值，人民銀行可能將在翌日穩定，甚至推動定盤至略微升值，

但卻不會把人民幣兌美元價格大幅地升值。

２）中國將如何應對美國向其商品徵收更多關稅？

儘管美國對２０００億美元的中國進口商品徵收關稅的時間尚不確定，但仍預計向其

３０００億美元商品徵收２５％關稅。

筆者預期到時中國將向所有６００億美元的美國進口商品徵收的關稅提高至２５％進行報復

。同時中國亦會實施質量性措施以作應對，包括限制美國公司在中國的經營或併購活動。

屆時，中美貿易戰將演變為投資戰。

基於以上分析，筆者將每美元兌人民幣的年底預測維持在７﹒０。

《ＩＮＧ銀行大中華經濟師 彭藹嬈》

