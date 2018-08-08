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即市新聞

08/08/2018 10:00

《嬈望大中華－彭藹嬈》中美貿易戰將演變成投資戰？

　　《嬈望大中華》美國向價值２０００億美元的中國進口商品徵收的關稅由１０％提高至
２５％，而中國亦同樣地對６００億美元的美國進口商品徵收２５％的關稅作為報復，並將在美
方的加徵關稅措施生效後即行實施。
　　與此同時，為了減緩人民幣兌美元的貶值速度，中國人民銀行在遠期售匯業務的外匯風險準
備金從０％增加至２０％。
　　筆者認為中國採用「組合」政策以應對貿易戰的影響：一方面是對美國提高關稅作出報復，
另一方面即使在不斷升級的貿易戰中，亦有助防止資本流出境外。

＊更重要的是接下來會怎樣發展＊

　　筆者希望通以下問題以推算中國的後續應對策略：
　　１）２０％的準備金是否足以減緩人民幣貶值速度？
　　我們認為此政策的有效性將會是短暫的。貿易戰升級意味著全球經濟轉差，加上美元具有避
險貨幣的角色，所以在未來日子應會繼續走強。
　　當２０％的準備金都不足以放緩人民幣貶值速度時，人民銀行接下來所採取的應對措施將會
是在每日人民幣定盤公式中加進「逆周期因子」。「逆周期因子」就如黑盒子般，令市場不能預
估人民幣的定盤價，所以人民銀行將可以自行「調定」其每日的定盤價。筆者預計，如果人民幣
兌美元匯率在上一個交易日快速貶值，人民銀行可能將在翌日穩定，甚至推動定盤至略微升值，
但卻不會把人民幣兌美元價格大幅地升值。
　　２）中國將如何應對美國向其商品徵收更多關稅？
　　儘管美國對２０００億美元的中國進口商品徵收關稅的時間尚不確定，但仍預計向其
３０００億美元商品徵收２５％關稅。
　　筆者預期到時中國將向所有６００億美元的美國進口商品徵收的關稅提高至２５％進行報復
。同時中國亦會實施質量性措施以作應對，包括限制美國公司在中國的經營或併購活動。
　　屆時，中美貿易戰將演變為投資戰。
　　基於以上分析，筆者將每美元兌人民幣的年底預測維持在７﹒０。
《ＩＮＧ銀行大中華經濟師　彭藹嬈》

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