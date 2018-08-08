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即市新聞

08/08/2018 10:00

《匯海澤言－葉澤恆》料人民幣在６﹒８至６﹒９上落，澳元候高沽

　　《匯海澤言》據彭博報道指，中國可以考慮限制上海和倫敦股市的互聯互通，即滬倫通的聯
通程度。即持有公司在上海的股票，未必能夠全數轉換成倫敦掛牌股票。報道指，倫敦證券交易
所在推介滬倫通時，以互換作賣點。目前憂慮一旦互換受限制，將影響投資者的興趣。內地似乎
對資金外流的憂慮增加，未來要留意內地公布的外匯儲備等數據，以反映近期人民幣下跌反映的
資金外流程度。以目前情況看，人民幣的跌勢雖然有所放緩，但反彈動力欠缺。預料美元兌人民
幣將在６﹒８至６﹒９之間上落。

＊澳洲央行未見加息，澳元反彈後或見沽壓＊

　　澳洲央行議息後，維持利率於１﹒５厘不變，符合市場預期。央行行長表示，預期當地勞動
市場將會緊張，並將刺激工資上升。央行預期，今明兩年經濟增長將略高於３％，並有助減少閒
置產能。美國貿易政策不明朗，對全球經濟前景構成不明朗因素投資者可考慮在７４﹒４美仙沽
澳元，目標７３美仙，升穿７５美仙止蝕。

＊英國出現硬脫歐的機會增加＊

　　英國首相文翠珊提前結束休假，前往法國，與馬克龍見面，游說接受脫歐白皮書方案。但是
英國貿易大臣指，英國可能出現硬脫歐的機會高達六成，似乎傾向未能達成協議。英鎊由今年４
月高位１﹒４３７７，反覆跌至昨日最低的１﹒２９２０，已經下跌約一成。料英鎊仍有下跌空
間，目標１﹒２８水平。《東亞銀行高級外匯市場策略師　葉澤恆》

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