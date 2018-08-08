港股三連升，收２８３５９漲１１０點破十天廿天線，成交９３１億



《經濟通通訊社８日專訊》美股昨晚繼續反彈，港股暫無懼貿易戰，今早跟隨高開２２４點

報２８４７３點。之後，雖受中資金融股及內房股拖累倒跌２４點報２８２２４，但低位見承接

，最終收漲１１０點報２８３５９，突破１０天線（２８３０６點）及２０天線（２８３４９點

），連升三日累漲６８２點或２﹒４７％。國指揚３５點或０﹒３２％，報１０９０１。主板成

交９３０﹒９９億元上升４﹒６％。惟滬指仍收跌３５﹒３０點或下跌１﹒２７％，報２７４４

點。

藍籌股方面，騰訊（００７００）下周三（１５日）放榜，大摩上周五將騰訊從亞太地區

（不含日本）關注名單中剔除。中金公司最新亦在報告中指，騰訊遊戲業務疲軟的拖累可能會持

續，同時擔憂支付監管，於是將騰訊從首選名單中除名。騰訊收報３６４元，仍升１﹒９６％。

焦點股港鐵（０００６６）明天放榜，今日受沙中線醜聞影響，加上管理層換班，高盛維持

沽售，復牌後全日挫沽，收市仍跌２﹒５７％報４１﹒７元。



＊住建部出手內房股受壓，港所銀娛績後發威＊



內地住建部提出要加快制定住房發展計劃，對樓市調控不力的城市進行問責，消息拖累內房

股，藍籌內房股方面，中海外（００６８８）弱勢急跌２﹒７３％報２３﹒１５元，潤地

（０１１０９）及碧桂園（０２００７）走低２﹒１４％及１﹒５５％，各收報２７﹒４５元及

１１﹒４２元；融創（０１９１８）亦以６﹒８９億元大成交，收挫２﹒７４％，報２３﹒０５

元。

港交所（００３８８）、銀娛（０００２７）及國泰（００２９３）中午放榜。港交所中期

純利５０﹒４１億元增長４４％，略勝市場預期，今日升０﹒９７％，收報２２９元。銀娛半年

業績亮麗，股東應佔溢利按年增５５﹒６２％至７２﹒０６億元，股價急漲４﹒４６％報

５９﹒７５元，稱冠藍籌。國泰中期虧損縮至２﹒６３億元，惟市場原預期錄利潤１﹒４億元，

拖累收跌１﹒８２％報１１﹒８６元。

太古Ａ（０００１９）及中國移動（００９４１）放榜前夕，前者無升跌收８６﹒８元，後

者升０﹒１４％報７０﹒１元。

恆安（０１０４４）跌２﹒９５％，報６７﹒３５元，暫為表現最差藍籌。



＊大摩唱起燃氣股，內地停窯限產水泥股急升＊



大摩表示，中國經濟復甦及其環境政策，或有助於提高天然氣生產商今年上半年的銷售額達

１７％至２０％，並提高了中國五大天然氣股份的目標價，其中，新奧（０２６８８）、潤燃

（０１１９３）和昆侖（００１３５）齊獲「增持」評級，三者收市升１﹒３７至４﹒７１％，

分別報７９﹒３０元、３６﹒６５元及７﹒３８元。

河北省及山東省要求全省所有水泥熟料生產線全面實施停窯限產，全省水泥熟料企業自周五

（１０日）起停窯限產１０天，水泥股造好，中建材（０３３２３）揚２﹒８４％，報８﹒３４

元、海螺（００９１４）升２﹒６７％收５０﹒０５元、潤泥（０１３１３）升４﹒２９％報

９﹒２４元。

近期加拿大油砂設施故障，美國俄克拉荷馬州庫欣地區原油庫存持續減少，導致油價反彈油

（７﹒３３６元）及１００天線（７﹒６８２元）；中石化冠德（００９３４）升６﹒８５％，

報３﹒５９元。「三桶油」全線亦升，中石油（００８５７）升３﹒２３％報６﹒０７元；中石

化（００３８６）升０﹒８０％，報７﹒６元；中海油（００８８３）漲１﹒５５％報

１３﹒０８元。（ｋｔ）

