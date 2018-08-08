  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/08/2018 10:35

【香港政情】高院處理退休警司朱經緯襲擊途人案的定罪及判刑上訴

　　《經濟通通訊社８日專訊》退休警司朱經緯於２０１４年佔領運動期間，在旺角以警棍襲擊
一名途人，被判一項襲擊致造成身體傷害罪罪成，判監３個月。高等法院今日開庭處理他就定罪
及判刑提出的上訴。
　　一群支持朱氏的市民，今早在法庭大樓外拉起橫額聲援。（ｃｗ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道08/08/2018
零售業務取勝 招行先拔頭籌
板塊分析08/08/2018
居住要求提升 物業管理股逆市崛起
剖析天下08/08/2018
美股派對近尾聲？
剖析天下08/08/2018
中美貿易戰或再升級，料人民幣不放任貶值
國際動態08/08/2018
軟庫手機擬籌2340億 挑戰IPO紀錄
生財有道07/08/2018
【港鐵大地震】港鐵工程總監及多名總經理離職 總裁梁國權提早退休
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【DIVA Channel】賞Pacific Coffee 26週年港式情懷限定套裝

【得獎名單】【DIVA Channel】賞 Kiss Me Heroine Make持久防水濃密調控睫毛液

【etnet Bonus賞你】山頂廣場x PaperSkin「拉筋熊夏日限量版計步手帶」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN