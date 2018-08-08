【香港政情】高院處理退休警司朱經緯襲擊途人案的定罪及判刑上訴

《經濟通通訊社８日專訊》退休警司朱經緯於２０１４年佔領運動期間，在旺角以警棍襲擊

一名途人，被判一項襲擊致造成身體傷害罪罪成，判監３個月。高等法院今日開庭處理他就定罪

及判刑提出的上訴。

一群支持朱氏的市民，今早在法庭大樓外拉起橫額聲援。（ｃｗ）（ｚｚ）

