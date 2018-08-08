【聚焦人幣】人幣兌一美元中間價升１１８點子，報６﹒８３１３

《經濟通通訊社８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８３１３，較
上個交易日升１１８點子，連升兩日，上個交易日報６﹒８４３１。
據內地媒體引述消息指，人行要求人民幣外匯市場主要銀行防範羊群效應及順周期行為，對
順周期行為不要推波助瀾，並有信心維持匯率穩定，應對人民幣近期的貶值行為。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１美元╱人民幣 ６．８３１３ － １１８．００
１歐元╱人民幣 ７．９２７７ ＋ １５１．００
１００日圓╱人民幣 ６．１３６４ － １２９．００
１港元╱人民幣 ０．８７０３ － １５．２０
１英鎊╱人民幣 ８．８４３２ － １７５．００
１澳元╱人民幣 ５．０７２５ ＋ １６１．００
１紐元╱人民幣 ４．６０２８ － ３１．００
１新加坡╱人民幣 ５．０１０４ ＋ ７７．００
１瑞郎╱人民幣 ６．８６４５ － ７０．００
１加元╱人民幣 ５．２３２８ － ３２６．００
１人民幣╱林吉特 ０．５９６５ ＋ ６．００
１人民幣╱俄羅斯盧布 ９．２９５６ － ５２．００
１人民幣╱南非蘭特 １．９５０９ － １２２．００
１人民幣╱韓元 １６４．２５００ － ５．００
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。（ｋｌ）