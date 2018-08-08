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即市新聞

08/08/2018 09:19

【聚焦人幣】人幣兌一美元中間價升１１８點子，報６﹒８３１３

　　《經濟通通訊社８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８３１３，較
上個交易日升１１８點子，連升兩日，上個交易日報６﹒８４３１。
　　據內地媒體引述消息指，人行要求人民幣外匯市場主要銀行防範羊群效應及順周期行為，對
順周期行為不要推波助瀾，並有信心維持匯率穩定，應對人民幣近期的貶值行為。

　　　　　　　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　　　　　　　１美元╱人民幣　　　　　　６．８３１３　　　　－　１１８．００　
　　　　　　　　１歐元╱人民幣　　　　　　７．９２７７　　　　＋　１５１．００　
　　　　　　　　１００日圓╱人民幣　　　　６．１３６４　　　　－　１２９．００　
　　　　　　　　１港元╱人民幣　　　　　　０．８７０３　　　　－　　１５．２０　
　　　　　　　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８．８４３２　　　　－　１７５．００　
　　　　　　　　１澳元╱人民幣　　　　　　５．０７２５　　　　＋　１６１．００　
　　　　　　　　１紐元╱人民幣　　　　　　４．６０２８　　　　－　　３１．００　
　　　　　　　　１新加坡╱人民幣　　　　　５．０１０４　　　　＋　　７７．００　
　　　　　　　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６．８６４５　　　　－　　７０．００　
　　　　　　　　１加元╱人民幣　　　　　　５．２３２８　　　　－　３２６．００　
　　　　　　　　１人民幣╱林吉特　　　　　０．５９６５　　　　＋　　　６．００　
　　　　　　　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９．２９５６　　　　－　　５２．００　
　　　　　　　　１人民幣╱南非蘭特　　　　１．９５０９　　　　－　１２２．００　
　　　　　　　　１人民幣╱韓元　　　　１６４．２５００　　　　－　　　５．００　
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。（ｋｌ）

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