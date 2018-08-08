【聚焦人幣】人幣兌一美元中間價升１１８點子，報６﹒８３１３

《經濟通通訊社８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８３１３，較

上個交易日升１１８點子，連升兩日，上個交易日報６﹒８４３１。

據內地媒體引述消息指，人行要求人民幣外匯市場主要銀行防範羊群效應及順周期行為，對

順周期行為不要推波助瀾，並有信心維持匯率穩定，應對人民幣近期的貶值行為。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６．８３１３ － １１８．００

１歐元╱人民幣 ７．９２７７ ＋ １５１．００

１００日圓╱人民幣 ６．１３６４ － １２９．００

１港元╱人民幣 ０．８７０３ － １５．２０

１英鎊╱人民幣 ８．８４３２ － １７５．００

１澳元╱人民幣 ５．０７２５ ＋ １６１．００

１紐元╱人民幣 ４．６０２８ － ３１．００

１新加坡╱人民幣 ５．０１０４ ＋ ７７．００

１瑞郎╱人民幣 ６．８６４５ － ７０．００

１加元╱人民幣 ５．２３２８ － ３２６．００

１人民幣╱林吉特 ０．５９６５ ＋ ６．００

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９．２９５６ － ５２．００

１人民幣╱南非蘭特 １．９５０９ － １２２．００

１人民幣╱韓元 １６４．２５００ － ５．００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。（ｋｌ）

