《經濟通通訊社８日專訊》中國海關總署公布，中國１－７月對美國貿易總值２﹒２９萬億
元（人民幣．下同），同比增長５﹒２％，佔中國外貿總值１３﹒７％。
１－７月對美貿易順差１﹒０４萬億元，擴大６﹒４％；中國對美國出口１﹒６６萬億元，
增長５﹒６％，自美國進口６２５０﹒１億元，增長４﹒３％。（ｂｉ）
08/08/2018 11:15
【貿易開戰】中國首７月對美貿易總值升５％，貿易順差擴大逾６％
《經濟通通訊社８日專訊》中國海關總署公布，中國１－７月對美國貿易總值２﹒２９萬億
元（人民幣．下同），同比增長５﹒２％，佔中國外貿總值１３﹒７％。
１－７月對美貿易順差１﹒０４萬億元，擴大６﹒４％；中國對美國出口１﹒６６萬億元，
增長５﹒６％，自美國進口６２５０﹒１億元，增長４﹒３％。（ｂｉ）
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