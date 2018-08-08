《廣匯論勢－鄭廣復》人民幣反彈至６﹒７０才有阻力

《廣匯論勢》人行為遏抑人民幣的投機性拋空行為，上周宣布將外匯風險準備金率由零提高

到２０％，意味令建立人民幣遠期拋售合約的成本增加。目前人民幣匯價明顯已在市場形成貶值

趨勢，企業為對沖未來對美元的需求，必會與銀行簽訂遠期合約，在未來某日以協定匯率沽出人

民幣，兌換成美元。銀行為應對相關需求並降低風險，故會即時買入所需美元（沽出人民幣），

因此增加人民幣貶值壓力，並會深化人民幣貶值預期，形成惡性循環。



＊人行提高外匯風險準備金率＊



人行將外匯風險準備金率提高至２０％，代表做遠期匯兌業務的銀行，需要將對上一個月所

做相關業務金額的２０％，以無利息方式存入央行帳戶作為準備金，並凍結一年。此舉變相令商

業銀行增加相關業務的經營成本，逼使商業銀行將此額外成本轉予需要做遠期匯兌的客戶，最簡

單就是調整兌換率，將成本轉嫁予客戶，而當客戶認為成本過高不值博時就會放棄或者減量，從

而降低人民幣匯率貶值的速度，此外亦會對投機性人民幣沽盤有抑制作用。



＊人民幣反彈的可能性較高＊



受消息影響，人民幣上周五（３日）掉頭回升，美元兌離岸人民幣由最高６﹒９１２６急跌

，最終以６﹒８４７６收市，雖然本周一（６日）再度反彈６﹒８７６６，但昨天重拾跌勢並以

全日最低位６﹒８０８８收市，技術上再次出現轉勢下跌訊號。雖然匯價在７月份亦曾出現相同

的轉跌訊號，但都以雙日轉向失敗告終。不過，今次人民幣反彈的可能性較高。第一，匯價已逼

近７算關口；第二，人行再推外匯風險準備金率；第三，美國宣布自本月２３日起向中國進口的

１６０億美元商品徵收２５％關稅，但未見人民幣匯價出現負面反應。若然技術分析可以套用在

人民幣匯價上，則６﹒８０是首個重要支持，失守該位，則料跌至６﹒７０才有支持。



＊美貿易政策構成不確定性＊



昨天（７日）澳洲儲備銀行（ＲＢＡ）議息後宣布維持指標利率在１﹒５厘，ＲＢＡ在會後

聲明表示，環球經濟持續擴張，部分發達經濟體增長率高於趨勢水平，失業率亦低企，中國經濟

增長在有關當局採取寬鬆措施下稍為放緩，金融範圍仍需特別注意。即使部分經濟體通脹率上升

，並預期在勞工市場緊絀的情況下將會進一步攀升，環球通脹率仍然低企，而美國的貿易政策對

環球經濟前景構成不確定性。



＊澳央行維持利率不變＊



另外，ＲＢＡ指出，澳洲的貨幣市場利率雖然自６月底以來有所下跌，但仍高於今年初的水

平，然而仍未令商業銀行存款利率上升。即使平均按揭息率仍較去年低，但部分貸款業者已小幅

度提高相關利率。此外，ＲＢＡ對澳洲經濟表現的中心預期維持不變，今、明兩年的平均ＧＤＰ

增長率預期略高於３％，閒置產能預料會進一步下降，商業環境及非礦產業投資持續增加，而基

礎建設投資進一步提高亦支持經濟增長，但家庭消費前景仍是其中一個不確定因素，家庭收入增

長持續放緩，債務水平則高企，而乾燥情況亦令農業處於困境。



＊ＲＢＡ料通脹未來兩年回升＊



ＲＢＡ又認為澳洲勞工市場前瞻性指標持續反映就業市場穩定增長，特別要注意，ＲＢＡ指

就業增長速度持續快於適齡勞動人口增速，暗示就業市場將會出現緊絀情況，勞動力短缺或將導

致薪酬增長加快，令通脹率潛在進一步上升風險。ＲＢＡ又預期失業率將於未來兩年逐步降至

５％（６月份為５﹒４％），同時亦提到，即使經濟表現改善，估計薪酬增長偏低的情況仍會維

持一段時間，但薪酬增幅似乎已經見底，而且在澳洲部分地區不斷出現技術勞工短缺的消息，並

預期２０１９及２０２０年通脹率將高於目前水平，但今年第三季部分行政價格作出一次性的下

調，預期將令今年整體通脹率降至１﹒７５％，略低於之前的預期。



＊澳元兌美元呈收窄三角形＊



故此，未來澳洲統計局公布的第三季通脹率若顯著下降，投資者亦不要感到意外或驚慌。從

ＲＢＡ對澳洲就業市場及經濟增長前景的樂觀預期來看，澳元匯價有望在現水平回穩並有機會展

開中期反彈浪。議息結果公布，澳元兌美元亦明顯急升，至歐洲開市初段再創即市高位至

０﹒７４２７，歐洲開市後進一步攀升，最高曾見０﹒７４４０，技術上，澳元兌美元呈收窄三

角形，首個主要阻力位為０﹒７４６４，如可進一步突破０﹒７４８４，則有理由相信，澳元兌

美元結束低位橫行格局並將展開中期反彈浪，目標為０﹒７７２５，短期以０﹒７５２７的江恩

正方形２７０度垂直角為主要阻力。



＊貴金屬呈三角形待破走勢＊



金價上周五低見１２０４﹒５美元後止跌後逐步回升，從小時圖所見，金價自上周五開始呈

三角形走勢，雖然昨天高見１２１６美元後回跌至１２１１美元水平收市，但仍能保住一定升幅

，今早（８日）展開第二日的反彈，但金價只有上破１２２０美元或跌穿１２０４美元收市才有

機會展開突破性走勢，目前波動範圍收窄至１２０８至１２１５美元。白銀短期形態亦呈三角形

，同樣，價格必須突破１５﹒２５至１５﹒５５美元區間才有機會展開新趨勢，目前只宜在

１５﹒３０至１５﹒５０之間採取上落市的高沽低買策略。《金道集團投資研究主管 鄭廣復》

